Altın adam Hakan

Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen 7. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın 2. gününde Türkiye birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Hakan Reçber Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar 57 kiloda İkra Kayır gümüş, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise bronz madalya elde etti.