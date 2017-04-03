Karatecilerden Dubai'de 9 madalya

Karate Milli Takımı, Karate 1 Premier League’in Dubai ayağında 3 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Mayıs ayında Kocaeli'de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası öncesi en büyük hazırlık turnuvası olan karatenin "Şampiyonlar Ligi" Karate 1 Premier League'in Dubai ayağında mücadele eden Karate Milli Takımı, organizasyondan 3 gümüş, 6 bronz madalya ile ayrıldı. 31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Türkiye, 14 kategoride toplam 52 sporcu ile mücadele etti. Düzenlenen organizasyonda 2'si takım toplam 14 dalda madalya sahiplerini buldu. Turnuvada 77 ülkeden yaklaşık 900 sporcu mücadele etti.



Bay ferdi kata son 16 turunda Slovenyalı rakibini 4-1, çeyrek finalde ise Rus Maksim Ksenofontov'u 3-2 ile geçen Ali Sofuoğlu yarı finale yükseldi. Son Avrupa üçüncüsü İtalyan Mattia Bussato'yu da 4-1 ile geçen Sofuoğlu final mücadelesinde dünya ikincisi, Avrupa şampiyonu Damian Quintero ile karşılaştı. Geçtiğimiz yıl aynı adreste dördüncü turda mağlup olduğu rakibi ile bu yıl finalde karşılaşan Sofuoğlu, tatamiden mağlup ayrılarak kürsünün ikinci sırasına adım attı.



İki kategoride dört madalya

Son Avrupa ikincisi Serap Özçelik, Dubai'de ikincilik kürsüsüne çıktı. 50 kiloda mücadele eden başarılı sporcu, çeyrek finalde Sırp Jelena Milivojcevic'i, yarı finalde ise Çinli Tsui-Ping Ku'yu geçerek adını finale yazdırdı. Geçtğimiz yıl bu adreste mutlu sona ulaşan Avusturyalı Bettina Plank karşısında final mücadelesi veren Serap Özçelik, tatamiden 1-0 mağlup ayrılarak gümüş madalyayı boynuna astı. Aynı kategoride Sevil Baş da çıktığı üçüncülük maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.



60 kiloda iki Türk sporcu kürsüye çıktı. Son Avrupa ikincisi Aykut Kaya, yarı finalde karşılaştığı son dünya şampiyonu İranlı Amir Mehdizadeh'i 6-3 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yarı finalde bir diğer Türk sporcu Eray Şamdan'ı mağlup ederek finale çıkan Özbek Sadriddin Saymatov ile altın madalya için mücadele eden Aykut Kaya, tatamiden mağlup ayrılarak ikincilik kürsüsüne çıktı. Aynı kategoride Eray Şamdan ise çıktığı üçüncülük maçında Gürcü rakibini mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.



67 kiloda Muhammet Ali Yılmaz, repesaj finalinde Suudi Arabistanlı rakibini geçerek bu adresteki ilk bronz madalyasına ulaştı.



İki Türk sporcuyu buluşturan 75 kilo üçüncülük maçında kazanan taraf Erman Eltemur oldu. Serkan Yağcı ile girdiği mücadeleden galip ayrılan son Avrupa ikincisi Eltemur, Dubai'de üçüncülük kürsüsüne adım attı.



+84 kiloda son 21 yaş altı Avrupa Şampiyonu Alparslan Yamanoğlu, repesaj finalinde Endonezyalı Suhendar Aditya Pratama'ı 5-3 mağlup ederek üçüncülük kürsüsüne çıktı.



Dilara Bozan, Gizem Şahin ve Rabia Küsmüş'den oluşan son dünya üçüncüsü bayan kata ekibi, yarı finalde karşılaştığı İspanya'ya mağlup olarak repesaj finaline kaldı. Üçüncülük maçında Vietnam ile karşılaşan kızlarımız, rakibini 5-0 geçerek bronz madalyayı ülkemize getirdi.