Agafonova-Uçar çiftinden olimpiyat kotası

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda kısa programda topladıkları 60,80 puanla uzun programa kalan milliler, başarılı bir performansa imza attı. Uzun programda 146,89 puanla 17. sırayı elde eden Agafonova-Uçar çifti, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi.

Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Federasyon olarak uzun yıllardır yatırım yaptıkları sporcuların başarılarına tanık olduklarını belirten Gürbüz, "Dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı kategoride 36 sporcu arasında kısa programa kaldılar. Uzun programda da olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcular arasında ilk 17'e kalarak önemli bir iş başardılar." diye konuştu.

Agafonova-Uçar çiftinin şampiyonada elde ettikleri derecelerle Kış Olimpiyatları'na katılım kotası aldıklarının altını çizen Gürbüz, "Sporcularımız, yüzümüzü güldüren güzel bir derece elde etti. Şimdi yeni hedefimiz 2018 Kış Olimpiyatları olacak. Bununla beraber 2022 ve 2026 Kış Olimpiyatları hazırlıklarını da planlayacağız. Daha çok sporcuyla olimpiyatlarda yer almak için tüm enerjimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.