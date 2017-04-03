Agafonova-Uçar çiftinden olimpiyat kotası
Milli buz patenciler Alisa Agafonova-Alper Uçar çifti, Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceyle, 2018 Kış Olimpiyatları'na direkt katılma hakkı kazandı.
Buz Pateni Federasyonu Başkanı Ahmet Hamdi Gürbüz, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının önemli bir başarıya imza attığını söyledi.
Federasyon olarak uzun yıllardır yatırım yaptıkları sporcuların başarılarına tanık olduklarını belirten Gürbüz, "Dünyanın en iyi sporcularının yarıştığı kategoride 36 sporcu arasında kısa programa kaldılar. Uzun programda da olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcular arasında ilk 17'e kalarak önemli bir iş başardılar." diye konuştu.
Agafonova-Uçar çiftinin şampiyonada elde ettikleri derecelerle Kış Olimpiyatları'na katılım kotası aldıklarının altını çizen Gürbüz, "Sporcularımız, yüzümüzü güldüren güzel bir derece elde etti. Şimdi yeni hedefimiz 2018 Kış Olimpiyatları olacak. Bununla beraber 2022 ve 2026 Kış Olimpiyatları hazırlıklarını da planlayacağız. Daha çok sporcuyla olimpiyatlarda yer almak için tüm enerjimizi vereceğiz." ifadelerini kullandı.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:03
- Beni bitirdi!
Toplam 19
Yorum
aga Volki kafana takma senin nasıl bir futbol cu olduğunu biz biliyor. Ama yinede oyuna küsme sen topunu oyna gerisini boş ver
- Fabricio’nun gözü morardı
Toplam 7
Yorum
HCK / BJK GÜZEL VE VEFALI İNSAN, GEÇMİŞ OLSUN ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN...!!! SEN ARTIK, BEŞİKTAŞ VE CAMİANIN KALBİNDEKİ YERİNİ ALDIN NE MUTLU SANA...
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 57
Yorum
aga Bu senol güneş in her zamanki hali Beşiktaş gol atmadan önceki hali birde gol attıktan sonraki hali hakemleri etki altına almada üstüne yok
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