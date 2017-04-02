Şampiyona tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmed Acar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:16
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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