 Şampiyona tebrik – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Şampiyona tebrik

    Şampiyona tebrik

    Cumhurbaşkanı , Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı tebrik etti.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, 'ın, Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmed Acar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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