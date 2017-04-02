''Bizlere büyük bir gurur yaşattı''
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden İbrahim Ahmet Acar için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda kılıç branşında şampiyon olarak Türkiye'ye eskrim tarihindeki ilk Dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Ahmet Acar'ı kutluyorum. İbrahim Ahmet Acar, dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Daha önce ülkemize eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran sporcumuz, şimdi de Dünya Şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine bir kez daha altın harflerle yazdırmış oldu. Bir ay içinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazanan İbrahim Ahmet Acar'ın daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Kazanılan başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
"Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda kılıç branşında şampiyon olarak Türkiye'ye eskrim tarihindeki ilk Dünya şampiyonluğunu kazandıran İbrahim Ahmet Acar'ı kutluyorum. İbrahim Ahmet Acar, dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Daha önce ülkemize eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran sporcumuz, şimdi de Dünya Şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine bir kez daha altın harflerle yazdırmış oldu. Bir ay içinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazanan İbrahim Ahmet Acar'ın daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Kazanılan başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:40
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
''Bizlere büyük bir gurur yaşattı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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