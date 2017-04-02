 ''Bizlere büyük bir gurur yaşattı'' – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    ''Bizlere büyük bir gurur yaşattı''

    ''Bizlere büyük bir gurur yaşattı''

    , Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi başarı elde eden için tebrik mesajı yayımladı.

    Bakan Kılıç, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda kılıç branşında şampiyon olarak Türkiye'ye eskrim tarihindeki ilk Dünya şampiyonluğunu kazandıran 'ı kutluyorum. İbrahim Ahmet Acar, dünya şampiyonu olarak bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Daha önce ülkemize eskrim tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran sporcumuz, şimdi de Dünya Şampiyonu olarak adını Türk spor tarihine bir kez daha altın harflerle yazdırmış oldu. Bir ay içinde Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazanan İbrahim Ahmet Acar'ın daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum. Kazanılan başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:40
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