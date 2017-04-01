Şampiyona tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Dünya Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ahmed Acar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:37
- "Umrumda değil"
Toplam 7
Yorum
ddedde001 hoca hem haklı hemde hakkıdır karar vermesi.oyuncuda buna boyun eğmek zorunda yoksa güle güle
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 7
Yorum
..... iyide pozisyon faul algı değiştirmeyin
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 7
Yorum
faul pozisyonda elden önce faul var kjaere dirsek geliyor hakem faul verdi spiker aut dedi benim gördüğüm. pozisyonda bişey yok.
Şampiyona tebrik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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