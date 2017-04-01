Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'na TSK damgası

Ateşli Silahlar Türkiye Kupası bugün yapılan müsabakalar ile devam etti.

Müsabakaların 4. gününde, sporcular 50 Metre Serbest Tabanca Atışı ve 25 Metre Bayan Spor Tabanca disiplininde yarıştı. Sporcular madalyalarını TAF Genel Sekreteri Zeki Öztürk, Havalı ve Ateşli Silahlar Milli Takımlar Sorumlusu Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Basın Yayın ve Tanıtım Sorumlusu Cevdet Ünüvar, Teknik Kurul Başkanı Sedat Güler, TAF Denetleme Kurulu Başkanı Hasan Çelik'ten aldı.



31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Trap 1. Grup Eleme Yarışması ise başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan atış poligonunda düzenlenen yarışmada; Veteran erkeklerde 16, büyük erkeklerde 197, genç erkeklerde 12, yıldız erkeklerde 6, büyük bayanlarda 4, genç bayanlarda 6, yıldız bayanlarda 1 sporcu mücadele ediyor.

Günün müsabakaları ve ilk üç sıralaması şöyle:



50 Metre Büyük Erkekler Serbest Tabanca Atış

1. Muhammet Mustafa Okumuş (TSK Spor Gücü)

2. Yusuf Dikeç (Ferdi/Mersin)

3. Tuğrul Özer (TSK Spor Gücü)



50 Metre Büyük Erkekler Serbest Tabanca Takım

1. TSK Spor Gücü

2. Yakacık Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü

3. Konya Emniyet Spor Gücü Kulübü



50 Metre Genç Erkekler Serbest Tabanca

1. Kemal Erkahya (Gelibolu Avcılık ve Atıcılık Kulübü)

2. Cihat Vaysal (Gaziantep Dolphin)

3. Burak Kapudere (Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü)



25 Metre Büyük Bayan Spor Tabanca Atışı

1. Yıldız Keşoğlu (TSK Spor Gücü)

2. Burcu Terzi (TSK Spor Gücü)

3. İlknur Kara (Mersin Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)



25 Metre Büyük Bayan Spor Tabanca Takım

1. TSK Spor Gücü



25 Metre Genç Bayan Spor Tabanca Atışı

1. İlayda Tarhan (Gazi Gücü Spor Kulübü)

2. Elif Kırklar (Atak Spor)

3. Nilüfer Çat (Ferdi/Ankara)



