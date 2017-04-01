Ateşli Silahlar Türkiye Kupası'na TSK damgası
Ateşli Silahlar Türkiye Kupası bugün yapılan müsabakalar ile devam etti.
31 Mart-2 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Trap 1. Grup Eleme Yarışması ise başladı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde yer alan atış poligonunda düzenlenen yarışmada; Veteran erkeklerde 16, büyük erkeklerde 197, genç erkeklerde 12, yıldız erkeklerde 6, büyük bayanlarda 4, genç bayanlarda 6, yıldız bayanlarda 1 sporcu mücadele ediyor.
Günün müsabakaları ve ilk üç sıralaması şöyle:
50 Metre Büyük Erkekler Serbest Tabanca Atış
1. Muhammet Mustafa Okumuş (TSK Spor Gücü)
2. Yusuf Dikeç (Ferdi/Mersin)
3. Tuğrul Özer (TSK Spor Gücü)
50 Metre Büyük Erkekler Serbest Tabanca Takım
1. TSK Spor Gücü
2. Yakacık Avcılık ve Atıcılık İhtisas Spor Kulübü
3. Konya Emniyet Spor Gücü Kulübü
50 Metre Genç Erkekler Serbest Tabanca
1. Kemal Erkahya (Gelibolu Avcılık ve Atıcılık Kulübü)
2. Cihat Vaysal (Gaziantep Dolphin)
3. Burak Kapudere (Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü)
25 Metre Büyük Bayan Spor Tabanca Atışı
1. Yıldız Keşoğlu (TSK Spor Gücü)
2. Burcu Terzi (TSK Spor Gücü)
3. İlknur Kara (Mersin Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü)
25 Metre Büyük Bayan Spor Tabanca Takım
1. TSK Spor Gücü
25 Metre Genç Bayan Spor Tabanca Atışı
1. İlayda Tarhan (Gazi Gücü Spor Kulübü)
2. Elif Kırklar (Atak Spor)
3. Nilüfer Çat (Ferdi/Ankara)
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:38
- "Umrumda değil"
Toplam 1
Yorum
Yakışıklı lens adam haklı zaten volkan şenin çıkıp sowun girmesiyle golüde bulduk bana kalsaydı volkan şeni maça bile almazdım
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 3
Yorum
fotoğraf yetti zaten maçı izlemedim bile. sadece b.yıldırım, h.umut meler ve alper ulusoy ile fb maçlarını takip etmen yeterli
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 3
Yorum
çekerse çeksin Yıldırım bu pozisyonda aut kararı vermesi ev sahibi takımın tepkisini çekti.. pozisyonun devamında FBnin golü geldi.
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