30 ülkeden bin kafes dövüşçüsü Antalya'da buluştu

MMA Federasyonu tarafından Göynük Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 30 ülkeden yaklaşık bin sporcu katılıyor.

"Kafes dövüşü" olarak da bilinen organizasyonda müsabakalar, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde oynanıyor.

MMA Federasyonu Başkanı Ali Arık, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen sene Kemer'de Türkiye Şampiyonası düzenlediklerini, bu kez de Dünya Şampiyonası organize ettiklerini söyledi.

MMA sporunun Türkiye'de gün geçtikçe daha fazla tanınmaya başladığını belirten Arık, federasyona bağlı yaklaşık 15 bin sporcunun olduğunu kaydetti. Arık, MMA sporunun Avrupa'da çok yaygın olduğuna değinerek, "Bir ilke imza atacağız. Dünya şampiyonluk kemerleri unvan maçları da yapacağız. Dünyada büyük ivme kazanmış bir spor, Avrupa'da çok yaygın. Türkiye'de bu spor Avrupa'dan geri kalmayacak. Birkaç yıl içerisinde MMA sporunda futbolla yarışıyor hale geleceğiz. Bunda çok iddialıyız." diye konuştu.

Organizasyon, 25 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Karma Dövüş Sanatları (Mixed Martial Arts), diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş mücadele teknikleri içeren, tam temas mücadele sporudur. MMA, kafes dövüşü sporu olarak da bilinmektedir.