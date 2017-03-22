Curling "resmen" federasyon
Türkiye Curling Federasyonu, bağımsız federasyon statüsü kazandı.
Federasyon başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada sürecin çok hızlı devam ettiğini belirterek, "Bu bir doğum sancısıydı. Artık geride kaldı şimdi büyüme sancısı başladı. İnşallah hedeflerimize daha hızlı varabilmek ve daha büyük başarılar elde edebilmek için en azından bürokratik işlemlerden kurtulmuş oluyoruz." diye konuştu.
Başkan adaylığı kararını henüz vermediğini, arkadaşlarıyla yaptığı toplantının ardından bu konuda açıklama yapacağını kaydeden Şebin, federasyonun öncelikle en az 150 delege kaydedeceğini, sonrasında da 90 gün içinde seçimli genel kurula gidileceğini sözlerine ekledi.
- 22 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:40
- 10 takıma bedeller!
Toplam 3
Yorum
paşa Süper ikili maşallah
- Lens mi Sow mu?
Toplam 17
Yorum
arslan lensi almalı fb çünkü maç kazandırıyor. fb de iyi oynuyor . başka takımlarda iyi oynayamaz.
- Lens mi Sow mu?
Toplam 17
Yorum
adalet Her ikiside beş para etmez.Yazık etmeyin milyon EURO lara.Yetenekli gençlere bakın.
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