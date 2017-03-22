 Curling "resmen" federasyon – Fotomaç – 22 Mart 2017
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    22 Mart 2017, Çarşamba
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    Curling "resmen" federasyon

    Curling "resmen" federasyon

    Türkiye Curling Federasyonu, bağımsız federasyon statüsü kazandı.

    Tüzel kişiliğe sahip ve bağımsız statüde Türkiye Curling Federasyonu kurulmasına yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Federasyon başkanı Kenan Şebin, AA muhabirine yaptığı açıklamada sürecin çok hızlı devam ettiğini belirterek, "Bu bir doğum sancısıydı. Artık geride kaldı şimdi büyüme sancısı başladı. İnşallah hedeflerimize daha hızlı varabilmek ve daha büyük başarılar elde edebilmek için en azından bürokratik işlemlerden kurtulmuş oluyoruz." diye konuştu.

    Başkan adaylığı kararını henüz vermediğini, arkadaşlarıyla yaptığı toplantının ardından bu konuda açıklama yapacağını kaydeden Şebin, federasyonun öncelikle en az 150 delege kaydedeceğini, sonrasında da 90 gün içinde seçimli genel kurula gidileceğini sözlerine ekledi.

    1. 22 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:40
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