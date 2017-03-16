Bakan Kılıç, Yalova'da açılışa katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yalova'nın Altınova ilçesinde maliyeti 5 milyon TL'yi bulan spor tesislerinin toplu açılışını yaptı.

Bakan Akif Çağatay Kılıç, Altınova'da katıldığı toplu spor tesisleri açılışında, "Gençlerimizden bu tesisleri en verimli şekilde kullanmalarını istiyoruz. Bu tesisler sizin ve tesisleri dilediğiniz gibi kullanarak hakkını verin. Bu salonda dünya, Avrupa şampiyonları bulunuyor. İçinizde olimpiyatlara gidecek sporcular var. Önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Bunlardan madalyalar bekliyoruz" dedi.



Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da, spora büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Kulübümüzün güreş ve tekvando takımlarında dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonları bulunuyor. İlçemiz genelinde 961 lisanslı sporcuya sahibiz. Bu tesislerin ilimize ve ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve bakanlık personeline, valimize, il başkanımız ve teşkilatlarına, milletvekilimize, il müdürlüğü personelimize ilçe halkımız adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Toplu açılışı yapılan tesislerin 5 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi. Bakan Kılıç daha sonra AK Parti Altınova İlçe SKM açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardında Bakan Kılıç, Altınova Belediye Düğün Salonu'nda 'Genç Kürsü' isimli programda gençlerle bir araya geldi.