Bakan Kılıç, Yalova'da açılışa katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Yalova'nın Altınova ilçesinde maliyeti 5 milyon TL'yi bulan spor tesislerinin toplu açılışını yaptı.
Altınova Belediye Başkanı Metin Oral da, spora büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Kulübümüzün güreş ve tekvando takımlarında dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonları bulunuyor. İlçemiz genelinde 961 lisanslı sporcuya sahibiz. Bu tesislerin ilimize ve ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve bakanlık personeline, valimize, il başkanımız ve teşkilatlarına, milletvekilimize, il müdürlüğü personelimize ilçe halkımız adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Toplu açılışı yapılan tesislerin 5 milyon TL'ye mal olduğu bildirildi. Bakan Kılıç daha sonra AK Parti Altınova İlçe SKM açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardında Bakan Kılıç, Altınova Belediye Düğün Salonu'nda 'Genç Kürsü' isimli programda gençlerle bir araya geldi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:11
- Kupayı ancak siz getirirsiniz
Toplam 16
Yorum
A.B BEŞİKTAŞ GEÇEN SENE HAKEMLERİN YARDIMI İLE ŞAMPIYON OLDU EN AZ 10 PUAN HAKEMLE GELDİ, BU SENE OLURSA YİNE HAKEMLER SAYESİNDE OLUR,
- Oğuzhan için scout patlaması
Toplam 9
Yorum
GOLCÜ bi oyuncu illa her maç gol atmaz (atiba) gibi ama oyun içinde bi görevi vardır bilmeyen kötü olarak görüyo ama değil :D onun için 20 az :D
- Yazıcı’nın milli takım hedefi
Toplam 2
Yorum
bjk34 Bu çocukta başka bir hava var.Milli formanın değişmez ismi olur.Benim gördüğüm sisteme fazla odaklanmış gibi daha özgür oynamalısın bazen.
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