Akhisar'da stat için bir adım daha
Akhisar'da inşaatı yarım kalan 12 bin seyirci kapasiteli stadyum ve 2 bin kişilik spor salonu için 1 Mart'ta açılan ihaleyi 71 Milyon 240 bin TL karşılığında kazanan May İnşaat ile Akhisar Belediyesi arasında devir protokolu imzalandı.
İhale Komisyon Başkanı Latif Çakmak, Akhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürü Öznur Babacan ve May İnşaat yetkilisi Musa Vural tarafından imzalanan sözleşme gereği firmanın 1 hafta içinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Önümüzdeki hafta yapılacak yer tesliminden sonra inşaat süresi 180 gün olarak belirlenirken, ismi Spor Toto Akhisar Stadı olacak tesisin eylül ayında tamamlanacağı ve Akhisar Belediyespor'un 2017-18 sezonunda maçlarını kendi stadında oynayacağı belirtildi.
- 16 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:47
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- Çeyrek finale uçuyoruz!
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dobra dobra Bu gece gönülden beşiktaşlıyız. Trabzondan sevgilerle..
- Çeyrek finale uçuyoruz!
Toplam 16
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Fnatic' 1-3
- Monaco'dan yılın sürprizi
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Yorum
Ka Surprizle ne ilgisi var. Yılın tek sürprizi PSG'nin 6 gol yemesi. Barcelona'nın 6 atması değil, PSG'nin 6 yemesi, dikkat kesiliniz.
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