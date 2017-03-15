''Gençlerin ilgilenmesini arzuluyoruz''
Okçuluk Vakfı kurucularından Bilal Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesi ziyaretinde konuk olduğu Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde “Gençlerin ata sporlarıyla ilgilenmesini arzuluyoruz” dedi.
HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ
Genel kurulda konuşan Okçuluk Vakfı'nın da kurucularından olan Bilal Erdoğan, "Ecdadımızı Anadolu'ya kadar getiren sporlar; cirit, okçuluk ve güreş olmuştur. Bizler binlerce yıl at üstünde yaşamış bir milletin torunlarıyız. Şimdi ise sizler gibi genç nesillerimizin okçuluk, binicilik, cirit ve güreş gibi ata sporlarıyla ilgilenmesini arzuluyoruz" şeklinde konuştu. Spor Lisesi Okçuluk Takımı'nın gösterisinin ardından Erdoğan da ok ve yayı alarak, okçuluktaki hünerini gösterdi.
- 15 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:00
- Ataman-taraftar kavgası büyüyor
Toplam 15
Yorum
Gideceksinn! bizim taraftarımızın hepsi birdir belirli kesim yoktur. Çapulcunun ta kendisi kendisidir. Vel hasıl bir defol da rahatlayalım artık
- Şampiyonluk hesabı
Toplam 48
Yorum
hayalperest olmayın şampiyonluk gitti sezon başında değiştirseydin hocanı şimdi 3 puan fark ile liderdin ama bizim yönetim her zaman ucuza kaçıyor böyle oluyor
- G.Saray, Trabzonspor'a hazırlanıyor
Toplam 3
Yorum
çok doğru yasin aldığı topla geri döner josue dolanır orda cenk zaten her gelen topu içeri alır tolga zaten voleybolcu cavanda 1 kere oynamadı ayıptır
''Gençlerin ilgilenmesini arzuluyoruz'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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