 ''Gençlerin ilgilenmesini arzuluyoruz'' – Fotomaç – 15 Mart 2017
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    15 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Gençlerin ilgilenmesini arzuluyoruz''

    ''Gençlerin ilgilenmesini arzuluyoruz''

    Okçuluk Vakfı kurucularından , Doğu Anadolu Bölgesi ziyaretinde konuk olduğu ’nde “Gençlerin ata sporlarıyla ilgilenmesini arzuluyoruz” dedi.

    Doğu Anadolu Bölgesi Ata Sporları Federasyonu Genel Kurul ve Tanıtım Programı'na katılmak üzere Erzurum'a gelen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti. Erdoğan, Atatürk Üniversitesi'nde bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, Rektör Çomaklı da geleneksel spor dallarının Atatürk Üniversitesi'nde de yaygınlaşacağını söyledi.

    HÜNERLERİNİ GÖSTERDİ
    Genel kurulda konuşan Okçuluk Vakfı'nın da kurucularından olan , "Ecdadımızı Anadolu'ya kadar getiren sporlar; cirit, okçuluk ve güreş olmuştur. Bizler binlerce yıl at üstünde yaşamış bir milletin torunlarıyız. Şimdi ise sizler gibi genç nesillerimizin okçuluk, binicilik, cirit ve güreş gibi ata sporlarıyla ilgilenmesini arzuluyoruz" şeklinde konuştu. Spor Lisesi Okçuluk Takımı'nın gösterisinin ardından Erdoğan da ok ve yayı alarak, okçuluktaki hünerini gösterdi.

    1. 15 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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