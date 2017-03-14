8,5 saatten fazla süren maç

Devre aralarıyla birlikte maç başlama düdüğünden itibaren tam 8 saat 33 dakika 14 saniye sonra bitti. Maçı Dragons 2-1 kazandı.

MAÇ PAZAR GÜNÜ BAŞLADI, PAZARTESİ BİTTİ

Karşılıklı ikişer galibiyeti olan iki takım pazar günü saat 18.00'de beşinci defa karşı karşıya geldi. Maçın bir saatlik normal süresi 1-1 berabe bitti. Norveç'te uygulanan play-off kurallarına göre beraberlik halinde taraflardan biri bir gol atıncaya kadar maç devam ediyor. Maç yirmişer dakikadan 7 kez uzatılmasına rağmen gol olmadı. Sekizinci uzatmada saatler 02.33'ü gösterirken Joakim Jansen'in attığı golle Dragons maçı 2-1 kazandı ve playoffta 3-2 öne geçti. Dört maç kazanan takım tur atlayacak.



Maç 5526 seyirci ile başladı. On ara verilen maçın dokuzuncu arasında salondaki büfelerde yiyecek ve içecek kalmadı. Maçtan sonra misafirlere ikram edilecek tüm yiyecekler devre aralarında sporculara verildi ve hepsi tüketildi. Maç bittiğinde salonda yaklaşık bin seyirci kalmıştı.



Bundan önceki en uzun maç 1936 yılında Amerika'da Stanley Cup finalinde Detroit Red Wings ile Montreal Maroons (2-1) arasında oynanmış ve 176 dakika 30 saniye sürmüştü.