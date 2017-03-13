Hollanda'ya en güzel cevabı tekvandocular verdi
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin: "Hollanda'nın yaptığı nezaketsizliğe en güzel cevabı sahada madalya kazanan sporcularımız verdi"
Türkiye Tekvando Milli Takımı, Hollanda Açık Turnuvası'nda 6'sı altın olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eindhoven kentinde düzenlenen turnuvaya 53 ülkeden bin 212 sporcu katıldı. Organizasyonda Türkiye'yi 19'u erkek, 32 sporcu temsil etti.
Büyüklerde 20, gençlerde ise 1 sıklette mücadelen eden ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 6 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.
Hollanda Açık'ta kadınlarda 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 49 kiloda Merve Dinçel, 53 kiloda Durdane Altunel, +73 kiloda Nafia Kuş, erkekler 80 kiloda Yunus Sarı ve genç erkekler +78 kiloda Emre Kutalmış Ateşli altın madalya kazandı.
Erkeklerde 80 kiloda Hasan Can Lazoğlu ve 87 kiloda Serdar Yüksel'in gümüş madalya elde ederken, 58 kiloda Mertcan Dolmacı, 63 kiloda Hakan Reçber ve Ferhat Can Kavurat ile +87 kiloda Sabit Buğrahan Karakaş üçüncülük kürsüsüne çıktı.
Şampiyonayı değerlendiren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Hollanda'nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya yönelik skandal tavrına dikkati çekerek, "Hollanda'nın yaptığı nezaketsizliğe en güzel cevabı sahada madalya kazanan sporcularımız verdi." ifadelerini kullandı.
Hollanda hükümetinin bu tavrına tepki gösteren milli sporcular da müsabakaların yapıldığı salonun önünde, "Hollanda'nın Sayın Bakanımıza yaptığı nezaketsizliği şiddetle kınıyoruz." yazılı pankart açmıştı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:33
- Halay Başı
Toplam 15
Yorum
BJK talisca vurdu gol olsu geseliler seyrediyorlar. stad bi anda sustu...
- Şenol Güneş'ten Cüneyt Çakır'a eleştiri
Toplam 49
Yorum
can-can Dün maçtaydım. BJK da düşüş var. Babel yok, oğuzhan isteksiz oynamıyor.Tosiç her an bomba. Talisca fizik gücü zayıf,bir Atiba nereye yetsin
- Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Toplam 2
Yorum
Kartal.1903 Topculara biraz izin ver senol hoca cok yuklenıyorsun bırak dinlensinler 1 gun 2 gun kafaları rahatlasın üzerlerinde ki stresi atsınlar...
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