Erdal Meriç tarih yazdı
Fransa'da yapılan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Erdal Meriç Dal rüzgarı vardı. Klasik yay genç erkeklerde mücadele eden Erdal,finalde Fransız Chirault'ı 7-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Makara ise Göksel Altıntaş ise James Howse'yi 145-142 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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