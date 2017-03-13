 Erdal Meriç tarih yazdı – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Erdal Meriç tarih yazdı

    Erdal Meriç tarih yazdı
    Fransa'da yapılan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda rüzgarı vardı. Klasik yay genç erkeklerde mücadele eden Erdal,finalde Fransız Chirault'ı 7-1 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. Makara ise Göksel Altıntaş ise James Howse'yi 145-142 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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