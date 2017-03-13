Eda’dan gümüş zafer
İspanya'da düzenlenen Avrupa Atmalar Kış Kupası'nın ilk gününde mücadele eden Eda Tuğsuz rekor kırarak, madalya kazandı. Milli ciritçi, 60.98 metrelik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı, 59.68'l kendisine ait olan Türkiye Rekoru'nu da yeniledi. Son olimpiyat şampiyonu Hırvat Sara Kolak, 61.01'lik derecesiyle birinci oldu.
- 13 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ataman'dan istifa tezahüratına sert cevap
Toplam 7
Yorum
flyer Zaten 3-5 çapulcu vermez ki. Kulübün borcundan dolayı baskete yatırımı azaltınca senin otomatik olarak kaçman lazım. Daha önce yapmıştın.
- Arena'da seri sonu
Toplam 20
Yorum
bjk Demek normalde her sene haybeye 26 puan alıyordunuz :)
- Galatasaray küme düştü!
Toplam 6
Yorum
ALP Galatasaray ilklerin takımıdır.
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