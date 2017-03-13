 Eda’dan gümüş zafer – Fotomaç – 13 Mart 2017
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    13 Mart 2017, Pazartesi
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    Eda’dan gümüş zafer

    Eda’dan gümüş zafer
    İspanya'da düzenlenen Avrupa Atmalar Kış Kupası'nın ilk gününde mücadele eden rekor kırarak, madalya kazandı. Milli ciritçi, 60.98 metrelik derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı, 59.68'l kendisine ait olan Türkiye Rekoru'nu da yeniledi. Son olimpiyat şampiyonu Hırvat Sara Kolak, 61.01'lik derecesiyle birinci oldu.
    1. 13 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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