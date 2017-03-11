 Yelkenler şişti – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Yelkenler şişti

    Yelkenler şişti
    Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Optimist Regatta Yarışları sürüyor. Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Danimarka, Litvanya, Hollanda, Polonya, İsviçre, Slovakya, Tunus ve Ukrayna'dan sporcuların katıldığı yarışlarda, ikinci gün sonuçlarına göre senior sınıfında Çeşme Yelken Kulübünden Demir Dirik 1. sırada.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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