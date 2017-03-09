Dünya Kupası’na yine talibiz

Üst üste iki yıldır Snowboard Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Erciyes, gelecek sene de bu organizasyona talip.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, bu yönde çalışmalara başladıklarını belirtip, "Sürdürülebilir bir başarı için gelecek sene de aynı organizasyonu almak istiyoruz. Erciyes Dağı'nı Türkiye'nin önemli bir kış turizm merkezi haline getirmek istiyoruz. Kış turizminde 10 yıl içinde 10 milyar dolarlık bir gelire ulaşabileceğimiz bir potansiyel var" sözlerini sarfetti.