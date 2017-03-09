 Bakan Kılıç’tan Aydın’a müjde – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Bakan Kılıç’tan Aydın’a müjde

    Bakan Kılıç’tan Aydın’a müjde
    8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Aydın'da etkinliklere katılan Spor Baka Akif Çağatay Kılıç'tan tesis müjdesi... Sporcuların daha fazla imkana sahip olmalarının birinci hedefleri olduğunu belirten Bakan Kılıç, "Hedeflerimden biri Aydın'a dört başı mamur bir gençlik kampı kazandırabilmek. Bu kampın çok verimli olacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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