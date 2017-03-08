Türkiye, Azerbeycan’ı 3-0 yendi

13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Lüksemburg'ta gerçekleştirilecek Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, Bursa'daki ilk kritik sınavında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek avantaj elde etti.



Oynanan maçlarda ise Simay Kulakçeken – Meryem İmamova'yı: 3-2 (8-11,11-2,9-11,11-8,11-9), Melek Hu – Fatima Mamedli'yi: 3-0 (11-3,11-3, 11-3), Betül Nur Kahraman – Nezaket Karayeva'yı: 3-0 (11-2,11-2, 11-6) yendi. Karşılaşma sonrası Büyükşehir Beledile Başkanı Recep Altepe, Dünya Kadınlar günü nedeniyle maçı izleyen kadın taraftarlara ve her iki milli takım sporcularına karanfil hediye etti.



Türkiye'nin Azerbaycan'a gidememesi nedeniyle, ikinci karşılaşma yarın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda saat 18.00'de oynanacak.



A Milli Takım, Azerbaycan'a yarınki maçta da üstünlük sağladığı takdirde gruptan çıkarak ön eleme oynamaya hak kazanacak. Türkiye'nin ön elemedeki rakibi ise Hollanda olacak.