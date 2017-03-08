Türkiye, Azerbeycan’ı 3-0 yendi
TÜRKİYE A Milli Kadın Masa Tenisi takımı, Avrupa Şampiyonası eleme turunda Bursa’da Azerbaycan ile karşılaştı. Bursa Büyükşehir Belediye başkanı Recep Altepe ve çok sayıda sporsever bu mücadeleyi izledi.
13-17 Eylül 2017 tarihlerinde Lüksemburg'ta gerçekleştirilecek Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası'na katılma mücadelesi veren Türkiye A Milli Kadın Masa Tenisi Takımı, Bursa'daki ilk kritik sınavında Azerbaycan'ı 3-0 yenerek avantaj elde etti.
Oynanan maçlarda ise Simay Kulakçeken – Meryem İmamova'yı: 3-2 (8-11,11-2,9-11,11-8,11-9), Melek Hu – Fatima Mamedli'yi: 3-0 (11-3,11-3, 11-3), Betül Nur Kahraman – Nezaket Karayeva'yı: 3-0 (11-2,11-2, 11-6) yendi. Karşılaşma sonrası Büyükşehir Beledile Başkanı Recep Altepe, Dünya Kadınlar günü nedeniyle maçı izleyen kadın taraftarlara ve her iki milli takım sporcularına karanfil hediye etti.
Türkiye'nin Azerbaycan'a gidememesi nedeniyle, ikinci karşılaşma yarın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Acemler BUSKİ Masa Tenisi Salonu'nda saat 18.00'de oynanacak.
A Milli Takım, Azerbaycan'a yarınki maçta da üstünlük sağladığı takdirde gruptan çıkarak ön eleme oynamaya hak kazanacak. Türkiye'nin ön elemedeki rakibi ise Hollanda olacak.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:32
- Karavaiev’i gören var mı?
Toplam 5
Yorum
dalga geçiyorlar volkan şen oğuzhan özyakup tolgay arslan tolga ciğerci ile türk futbolu gelişmez bunlar milli takımda oldukları sürecede başarı da gelemez
- ''Sorun uçta''
Toplam 15
Yorum
türkler golcü bulamaz türk takımları yırtıcı bir golcü bulamaz bir ara galatasaray drogbayı aldı elmander baros felan sonra başka forvet türkiyeye gelmedi
- ''Mehmet Fener’e imza attı''
Toplam 31
Yorum
T.S oktayy ewet futbolcu istedği takımda oynamalı mehmet topuz gib mesela
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