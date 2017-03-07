 Mucizeye bıraktı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Mucizeye bıraktı

    Mucizeye bıraktı
    League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Kış Mevsimi 6. hafta kapanış maçında G.Saray Espor-Galakticos maçını sarı kırmızılılar 2-0 kaybetti ve kümede kalabilmek için işini mucizelere bıraktı. G.Saray, bu sonuçlarla birlikte 7 puanda kaldı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:06
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