Mucizeye bıraktı

League of Legends Şampiyonluk Ligi 2017 Kış Mevsimi 6. hafta kapanış maçında G.Saray Espor-Galakticos maçını sarı kırmızılılar 2-0 kaybetti ve kümede kalabilmek için işini mucizelere bıraktı. G.Saray, bu sonuçlarla birlikte 7 puanda kaldı.