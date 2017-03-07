''Her zaman sizlerin yanında olacağız''
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, makamında kabul ettiği sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu duyguları bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar elde edeceğinize inanıyorum. En büyük amacımız, sizin daha da büyük başarılara imza atabilmenizdir. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.
Kabulde, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), Dünya Gençler Curling Şampiyonası, Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 21 Yaş Altı Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası, Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası Division 3'te madalya kazanan sporcular hazır bulundu.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:58
- Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Toplam 31
Yorum
ramiiiii anlasılan sen fenerlisin yorumsuz adamsın yaniiiiiiii
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
Emre Hayla kivranıyorsun doğruya yakın inkar etmeye devam
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
ASLANLI HAKKINI HELAL ETMİYORMUŞ İNSAN BİRAZ UTANIR.MİLYONLARCA TARAFTARA BİNLERCE RAKİP TARATARA ANTEPLİ FTBOCULARIN HAKKINI SEN NASIL ÖDEYCEKSİN.
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