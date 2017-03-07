 ''Her zaman sizlerin yanında olacağız'' – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ''Her zaman sizlerin yanında olacağız''

    ''Her zaman sizlerin yanında olacağız''

    , uluslararası organizasyonlarda madalya kazanan milli sporcuları kabul etti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kılıç, makamında kabul ettiği sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu duyguları bize yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Daha büyük başarılar elde edeceğinize inanıyorum. En büyük amacımız, sizin daha da büyük başarılara imza atabilmenizdir. Her zaman sizlerin yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

    Kabulde, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017), Dünya Gençler Curling Şampiyonası, Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası, 21 Yaş Altı Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası, Dünya 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Şampiyonası Division 3'te madalya kazanan sporcular hazır bulundu.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:58
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