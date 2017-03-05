Melen Çayı'nda 100 bin raftingci hedefi
Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Dokuzdeğirmen rafting parkuru, bu sporun tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer almaya devam ediyor.
Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, yaptığı açıklamada, bu yıl raftingle alakalı turizm sezonundan beklentilerinin büyük olduğunu, her yıl bir hedef koyarak sezona başladıklarını söyledi.
Mart ayı olmasına rağmen sezonun çok hızlı başladığını anlatan Tepe, "Diğer yıllara oranla bu yıl mart ayında da büyük bir ilgi var. Geçen yıllara baktığımızda bu aylarda sezon biraz zayıf oluyordu. Yoğun bir talep var. Geçen yıl 80 bin kişi buraya rafting yapmaya gelmişti. Bu yıl hedefimizi yükselttik, 100 bin kişiyi burada ağırlayacağız. Talepler yoğun, hedefimize kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.
Düzce'nin rafting sporunda Türkiye'nin lideri durumuna geldiğini dile getiren Tepe, şu ifadeleri kullandı:
"Burada 5 işletme olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Her işletme hafta sonu yaklaşık bin misafirini ağırlayıp, rafting yaptırıyor. İşletmelerimizde önümüzdeki birkaç ay için rezervasyonlar neredeyse dolu. Buraya yoğun talep var, karşılamak için çalışıyoruz. Umarım kazasız belasız bir sezon geçirir, gelen misafirlerimizi de mutlu bir şekilde evlerine göndeririz."
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:44
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hoca ayık ol sabri yasin selçuk hakan bu adamları artık kadroya alma hoca linnes josue ahmet rodriguesi oynat bir zahmet
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