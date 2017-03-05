 Melen Çayı'nda 100 bin raftingci hedefi – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    'nda 100 bin raftingci hedefi

    Melen Çayı'nda 100 bin raftingci hedefi

    Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Dokuzdeğirmen parkuru, bu sporun tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer almaya devam ediyor.

    Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, yaptığı açıklamada, bu yıl raftingle alakalı turizm sezonundan beklentilerinin büyük olduğunu, her yıl bir hedef koyarak sezona başladıklarını söyledi.

    Mart ayı olmasına rağmen sezonun çok hızlı başladığını anlatan Tepe, "Diğer yıllara oranla bu yıl mart ayında da büyük bir ilgi var. Geçen yıllara baktığımızda bu aylarda sezon biraz zayıf oluyordu. Yoğun bir talep var. Geçen yıl 80 bin kişi buraya rafting yapmaya gelmişti. Bu yıl hedefimizi yükselttik, 100 bin kişiyi burada ağırlayacağız. Talepler yoğun, hedefimize kolaylıkla ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

    Düzce'nin rafting sporunda Türkiye'nin lideri durumuna geldiğini dile getiren Tepe, şu ifadeleri kullandı:

    "Burada 5 işletme olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Her işletme hafta sonu yaklaşık bin misafirini ağırlayıp, rafting yaptırıyor. İşletmelerimizde önümüzdeki birkaç ay için rezervasyonlar neredeyse dolu. Buraya yoğun talep var, karşılamak için çalışıyoruz. Umarım kazasız belasız bir sezon geçirir, gelen misafirlerimizi de mutlu bir şekilde evlerine göndeririz."

    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:44
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