 Cumhurbaşkanı’ndan şampiyona kutlama – Fotomaç – 05 Mart 2017
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    05 Mart 2017, Pazar
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    Cumhurbaşkanı’ndan şampiyona kutlama

    Cumhurbaşkanı’ndan şampiyona kutlama
    , Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İbrahim 'ı kutladı. Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda kılıç kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak, Türk eskrim tarihinde bir ilki başaran Acar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik telgrafı gönderdiği açıklandı.
    1. 05 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:53
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