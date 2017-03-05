Cumhurbaşkanı’ndan şampiyona kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İbrahim Ahmed Acar'ı kutladı. Bulgaristan'da düzenlenen organizasyonda kılıç kategorisinde birincilik kürsüsüne çıkarak, Türk eskrim tarihinde bir ilki başaran Acar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebrik telgrafı gönderdiği açıklandı.
- 05 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Artık zamanı geçti!
Toplam 6
Yorum
Çok Doğru Bazı taraftarlar hala eski Sneijder'ın hayaliyle yaşıyor. Sneijder artık bitmiştir ve sezon sonu yollanması gerekir. Takım gençleştirilmeli.
- Beşiktaş'a iki kötü haber
Toplam 8
Yorum
Halis Tamda sergenin maçı ne kadar tuhaf değilmi
- "Pozisyon yüzde yüz penaltı"
Toplam 5
Yorum
HUS KWEUKE ADLI FUTBOLCU TOPU BESIKTASLI FUTBOLCUNUN YERLERDE SURUNEREK KAFASI ILE MUDAHALE ETTIGINI TUM TV SEYREDENLERI VE TV SEYIRCILERI GORDU
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