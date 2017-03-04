Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Acar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:14
- ''Beni haksız çıkarmadı''
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Yorum
Adem YAVUZ Yargıtay kararından sonra bırakacağım yerime ise Ali KOC gelsin diyerek mılyonlarca fenerliye ''BIRAKMIYORUM'' diyerek büyük kazık atmıştır
- "Asıl derbi F.Bahçe'yle"
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Yorum
macaroni hahahahaa komık adamsın k
- Yasağa rağmen yine lafını çaktı!
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Yorum
kemal7860 İşte Fenerbahçeyi adam edecek hoca keşke genç olsaydı
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