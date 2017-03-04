 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kutlama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu İbrahim Ahmed Acar'ı kutladı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonada Avrupa Şampiyonu olarak tarihi bir başarı elde eden Acar'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:14
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