Dünya yıldızları Erciyes’te
2017 Snowboard Dünya Kupası yarın Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak. Dünyanın en iyi snowboard sporcuları 50 bin dolarlık ödülü yarışı kazanmak için kıyasıya kapışacak. 20 ülkeden 200 sporcunun katılacağı final yarışları NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Ülkemizin kış turizmi ve dağ sporları merkezi olarak tanıtımına da büyük katkı yapacak organizasyon televizyonlardan 2 milyar insana ulaşacak.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:27
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Orgazinasyon Türkiye'de!
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
- TFF, EURO 2024 için resmi başvuruyu yaptı
Toplam 1
Yorum
adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
- Nobre: 'Başkanlık sistemine tabii ki evet diyorum
Toplam 3
Yorum
mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
Dünya yıldızları Erciyes’te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.