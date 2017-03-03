Dünya yıldızları Erciyes’te

2017 Snowboard Dünya Kupası yarın Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapılacak. Dünyanın en iyi snowboard sporcuları 50 bin dolarlık ödülü yarışı kazanmak için kıyasıya kapışacak. 20 ülkeden 200 sporcunun katılacağı final yarışları NTV Spor'dan canlı yayınlanacak. Ülkemizin kış turizmi ve dağ sporları merkezi olarak tanıtımına da büyük katkı yapacak organizasyon televizyonlardan 2 milyar insana ulaşacak.