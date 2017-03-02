 Yelkende tarihi madalya – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Yelkende tarihi madalya

    Yelkende tarihi madalya
    , 7. Endülüs Olimpik Hafta Yarışları'nda RS:X sınıfında tarihindeki ilk uluslararası madalyayı elde etti. Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Cadiz kentinde düzenlenen Endülüs Olimpik Hafta Yarışmaları'nda milliler, birer altın ve bronz madalya kazandı.
    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:15
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