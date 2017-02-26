Avustralya’da tarih yazdık
Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda mücadele eden Ferhat Arıcan, ikinci kez bronz madalyanın sahibi oldu.
Avustralya'nın Melbourne kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden Ferhat Arıcan tarih yazmaya devam ediyor. Önceki gün yer aletinde 3.'lük kürsüsüne çıkan Arıcan, dün de paralel barda bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Takım, Ferhat Arıcan'ın 2, halka aletinde de İbrahim Çolak'ın elde ettiği 3.'lükle toplam 3 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Milliler bugün yurda dönecek.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:33
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
Turk Sporda şiddet yasası diye bişey çıkardılar gülüp eğleniyoruz.
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
tr Bursaspor kulübünün avukatı değilmiydi sahaya giren holiganın avukatlığını yapıp 10 dk sonra karakoldan çıkaran ?
- "Kendini bilmez barbar grubu"
Toplam 8
Yorum
can bursayı şımartanlar düşünsün.Fenerbahçe maçından sonra aldıkları ceza ödül gibiydi
Avustralya’da tarih yazdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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