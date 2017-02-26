 Avustralya’da tarih yazdık – Fotomaç – 26 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’da tarih yazdık

    Avustralya’da tarih yazdık

    ’nda mücadele eden , ikinci kez bronz madalyanın sahibi oldu.

    'nın kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden Ferhat Arıcan tarih yazmaya devam ediyor. Önceki gün yer aletinde 3.'lük kürsüsüne çıkan Arıcan, dün de paralel barda bronz madalyanın sahibi oldu. A Milli Takım, 'ın 2, halka aletinde de İbrahim Çolak'ın elde ettiği 3.'lükle toplam 3 bronz madalya ile şampiyonayı tamamladı. Milliler bugün yurda dönecek.
    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avustralya’da tarih yazdık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.