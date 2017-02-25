Bakan Kılıç, milli cimnastikçileri tebrik etti

Kılıç, tebrik mesajında, Avustralya'da düzenlenen kupada, paralel bar ve yer hareketlerinde bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde 3. olan İbrahim Çolak'ı tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil eden milli sporcularımız Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Kazandıkları madalyalar ile bizleri bir kez daha gururlandırdılar. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğru ilerlediğimiz şu günlerde kazanılan her madalya, bizim daha fazla umutla ve heyecanla çalışmalarımıza devam etmemize vesile oluyor. Bu önemli başarıda emeği geçen değerli antrenörlerimizi, sporcularımızı ve tüm cimnastik camiasını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."