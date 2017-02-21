 Kılıç’tan kutlama – Fotomaç – 21 Şubat 2017
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    21 Şubat 2017, Salı
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    Kılıç’tan kutlama

    Kılıç’tan kutlama
    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı. Kılıç, "5 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanıp bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarısı bizi gururlandırdı" ifadesini kullandı.
    1. 21 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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