Kılıç’tan kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 44. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı. Kılıç, "5 altın, 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanıp bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarısı bizi gururlandırdı" ifadesini kullandı.