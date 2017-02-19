 Kılıç’tan kutlama – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Kılıç’tan kutlama

    Kılıç’tan kutlama
    , 'de gümüş kazanan milli sporcularla telefonda görüştü. Kılıç, gümüş madalya kazanan sürat pateni 1000 metre sporcusu ve sporcularını arayarak, başarılarının devamını diledi.
    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:10
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