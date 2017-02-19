Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç oldu
Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulu'nda Ömer Koç, başkanlığa seçildi.
Federasyonun Meram Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu'nda Koç, başkanlığa getirildi.
Koç, genel kurula ilişkin yaptığı açıklamada, federasyonun Türk okçuluğu kadim kültürünü yaşatmak için kurulduğunu söyledi.
On yıl boyunca okçuluk sporunun gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ömer Koç, 26 Ağustos 2016'da federasyonun resmi kuruluşunu gerçekleştirdiklerini aktardı.
Koç, 17 ilden 22 kulüp başkanı ve yöneticisinin katıldığı genel kurulda göreve seçildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Geleneksel okçulukla ilgili ciddi gelişmeler olacak. Bir fidan diktik, inşallah ormana dönüşecek. Bizden sonraki kuşaklar, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu sporu daha da ileriye götürecektir. Şu anda antrenör, hakem kursları ve lisanslı sporcular yetiştireceğiz. Bu yıl içinde de sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlayacağız. İlerleyen günlerde 40'a yakın kulüple federasyonumuz kemikleşmiş yapısını koruyacak. Türkiye'de zirvedeyiz."
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:45
- Advocaat'tan ayrılık sinyali
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Yorum
efe Manchester feyenord gs maçını kazanan aynı takım o zaman takım ıyıydi de şimdi mi kötü oldu.hoca inanmazsa futbolcular da inanmaz zafere.
- ''Burada bırakırım''
Toplam 7
Yorum
utanmaz utanmadan bi de burda tamamlıcakmış.beleşten milyonları alıyosun hiçbirşey yapmadan kebap dimi adi ?
- N’Doye mi, Rodallega mı?
Toplam 12
Yorum
bayram ya buadam eyer rodayega ıle damdoyu kıyaslıyorsa akılda sorun var demektır
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