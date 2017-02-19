 Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç oldu – Fotomaç – 19 Şubat 2017
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    19 Şubat 2017, Pazar
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    Başkanı oldu

    Geleneksel Türk Okçuluğu Federasyonu Başkanı Ömer Koç oldu

    1. Olağan Genel Kurulu'nda , başkanlığa seçildi.

    Federasyonun Meram Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurulu'nda Koç, başkanlığa getirildi.

    Koç, genel kurula ilişkin yaptığı açıklamada, federasyonun Türk okçuluğu kadim kültürünü yaşatmak için kurulduğunu söyledi.

    On yıl boyunca okçuluk sporunun gelişmesi için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden , 26 Ağustos 2016'da federasyonun resmi kuruluşunu gerçekleştirdiklerini aktardı.

    Koç, 17 ilden 22 kulüp başkanı ve yöneticisinin katıldığı genel kurulda göreve seçildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Geleneksel okçulukla ilgili ciddi gelişmeler olacak. Bir fidan diktik, inşallah ormana dönüşecek. Bizden sonraki kuşaklar, ecdadımızın bize miras bıraktığı bu sporu daha da ileriye götürecektir. Şu anda antrenör, hakem kursları ve lisanslı sporcular yetiştireceğiz. Bu yıl içinde de sporcularımızı uluslararası müsabakalara hazırlayacağız. İlerleyen günlerde 40'a yakın kulüple federasyonumuz kemikleşmiş yapısını koruyacak. Türkiye'de zirvedeyiz."

    1. 19 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:45
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