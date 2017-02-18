EYOF’ta tarihi zafer
Türkiye, Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) en iyi derecelerine imza attı.
Kısa mesafe sürat pateni erkekler 1000 metrede yarışan Türk sporcu Hazar Karagöl gümüş madalya kazandı. 26 sporcunun yer aldığı finalde 1.35.643'lük derecesiyle Fransız Diane Sellier birinci olurken, Hazar Karagöl, 1.35.854'le ikincilik kürsüsüne çıktı. 16 yaşındaki milli sporcu, bu başarısıyla 1991'den bu yana yapılan EYOF'ta Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı getiren isim oldu. Kız Curling Milli Takımı da finalde Rusya'ya 7-2 yenilerek ikinci oldu.
31 Şubat'ta başlayan ve 34 ülkeden 69'u Türk, 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen EYOF 2017 organizasyonu dün akşam düzenlenen törenle sona erdi. Türkiye'nin takdir topladığı organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 39 madalya kazanan Rusya ilk sırada yer alırken, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alan Türkiye 11. sırada yer aldı.
31 Şubat'ta başlayan ve 34 ülkeden 69'u Türk, 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen EYOF 2017 organizasyonu dün akşam düzenlenen törenle sona erdi. Türkiye'nin takdir topladığı organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 39 madalya kazanan Rusya ilk sırada yer alırken, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alan Türkiye 11. sırada yer aldı.
- 18 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Kayserispor durdurulamıyor!
Toplam 2
Yorum
yapmaa bizde dicki kovup sergenimi alsak :)
- Beşiktaş ara vermedi
Toplam 1
Yorum
hus akhisar cok basarili bir takim.cok dikkatli olmak lazim.haydi rastgele karakartalim.
- İki yıldız da kadroda yok
Toplam 15
Yorum
Yeter artik Boyle bir dandik takimi bize sunan bu yonetimden acilen kurtulmak lazim. Elimize para geldi, onuda 166 milyon kayipla kirdirdik. Defolun
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