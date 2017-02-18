 EYOF’ta tarihi zafer – Fotomaç – 18 Şubat 2017 EYOF’ta tarihi zafer" /> EYOF’ta tarihi zafer" />
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    18 Şubat 2017, Cumartesi
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    ’ta tarihi zafer

    EYOF’ta tarihi zafer

    Türkiye, Erzurum'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde () en iyi derecelerine imza attı.

    Kısa mesafe sürat pateni erkekler 1000 metrede yarışan Türk sporcu gümüş madalya kazandı. 26 sporcunun yer aldığı finalde 1.35.643'lük derecesiyle Fransız Diane Sellier birinci olurken, Hazar Karagöl, 1.35.854'le ikincilik kürsüsüne çıktı. 16 yaşındaki milli sporcu, bu başarısıyla 1991'den bu yana yapılan 'ta Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı getiren isim oldu. Kız Curling Milli Takımı da finalde Rusya'ya 7-2 yenilerek ikinci oldu.

    31 Şubat'ta başlayan ve 34 ülkeden 69'u Türk, 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen EYOF 2017 organizasyonu dün akşam düzenlenen törenle sona erdi. Türkiye'nin takdir topladığı organizasyonda 19 altın, 9 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 39 madalya kazanan Rusya ilk sırada yer alırken, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alan Türkiye 11. sırada yer aldı.
    1. 18 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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