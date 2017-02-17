EYOF 2017'de tarihi başarı

Yenişehir Sürat Pateni Salonu'nda düzenlenen ve 26 sporcunun yer aldığı 1000 metre finalinde, 1.35.643'lük derece yapan Fransız sporcu Diane Sellier, altın madalya elde etti.

Milli sporcu Hazar Karagöl, 1.35.854'lük dereceyle gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Rus sporcu Aleksei Simakin ise 1.45.728'lik dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

500 ve 1500 metre yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Hazar Karagöl, hedeflediği başarıya 1000 metre yarışında ulaştı.

Tribünlerin dolu olduğu finalde gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin de en önemli başarısını yakaladı.

Hazar, bu başarısı ile 1991 yılından beri düzenlenen EYOF'un hem kış organizasyonları bölümünde Türkiye'ye ilk gümüş madalya getiren hem de sürat pateninde EYOF tarihinde ilk madalya kazanan Türk sporcu oldu.

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı EYOF 2017'de daha önce snowboard branşında bronz madalya kazanan Aydan Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde Türkiye'ye madalya kazandıran ilk Türk sporcu olmuştu.

EYOF'ta Hazar'ın gümüş madalya kazanmasıyla Türkiye, bronz madalya elde eden Aydan'ın ardından ikinci kez kürsüyü gördü.



Hazar Karagöl, EYOF tarihinde Türkiye'ye gümüş madalya getiren ilk sporcu olmanın mutluluğunu yaşıyor.



Milli sporcu Karagöl: Gümüş madalyayı rüyamda gördüm. Rüyam çıktı, çok sevinçliyim.



Erzurum Valisi Azizoğlu: Çok gururlandık.



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gürbüz: Bugün bir zafere imza attık, ülkemize armağan olsun.



BAKAN KILIÇ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, yayımladığı tebrik mesajında, milli sporcu Hazar Karagöl'ün kendilerine gurur ve mutluluk yaşattığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemizin 13'üncüsüne ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde sürat pateni branşında 1000 metrede ikinci olarak gümüş madalya kazanan Hazar Karagöl, bizlere büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Avrupa'nın önemli kış spor merkezlerinden biri olan Erzurum'da Sürat Pateni Salonu'nda düzenlenen 1000 metre sürat pateni yarışında ikinci olarak tarihi başarı elde eden ve ülkemize EYOF'ta ilk gümüş madalyamızı kazandıran milli sporcumuz Hazar Karagöl'ü kutluyorum. Elde edilen başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sporcumuzun başarısı bizleri umutlandırdı. Hazar Karagöl'ün gelecek organizasyonlarda da madalyalar kazanarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektireceğine gönülden inanıyor ve 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."