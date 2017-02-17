Devlerle yarışıyor
İş Bankası sponsorluğunda çıkışını sürdüren Türkiye Satranç Federasyonu, uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza atarak Dünya Büyükusta Listesi'ne adını 11. kez yazdırdı. GM (Büyükusta) Turnuvası'nda Burak Fırat, Türkiye'nin 11. Büyükustası oldu. Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye, dünya satrancında yükselişini sürdürüyor" dedi.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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