 Devlerle yarışıyor – Fotomaç – 17 Şubat 2017
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    17 Şubat 2017, Cuma
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    Devlerle yarışıyor

    Devlerle yarışıyor
    İş Bankası sponsorluğunda çıkışını sürdüren Türkiye Satranç Federasyonu, uluslararası arenada büyük bir başarıya daha imza atarak Dünya Büyükusta Listesi'ne adını 11. kez yazdırdı. GM (Büyükusta) Turnuvası'nda , Türkiye'nin 11. Büyükustası oldu. Federasyon Başkanı Gülkız Tulay, "Türkiye, dünya satrancında yükselişini sürdürüyor" dedi.
    1. 17 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:40
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