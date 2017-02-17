Curlingde tarihi başarı

Yakutiye ilçesindeki Curling Arena'da yapılan final müsabakalarında kızlarda Türkiye A Milli Takımı ile Rusya, erkeklerde ise Rusya ile Hollanda karşı karşıya geldi.

Kızlar milli takımı ilk periyotunu önde bitirdiği müsabakada, sonraki periyotlarda üstünlüğü Rus milli takımında kaptırdı. Farkın fazla olmasından dolayı son periyotu tamamlanmayan maçta, Rusya takımı, milliler karşısında 7-2 üstünlük sağlayarak organizasyondan birinci olarak ayrıldı.

Böylece gümüş madalyanın sahibi olan Türkiye A Milli Takımı, 1991 yılından itibaren düzenlenen EYOF'un kış organizasyonları bölümünde curling branşında Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırmış oldu.

Yarı finalden üst tura çıkamayan erkek curling milli takımı ise aynı salonda üçüncülük için Slovenya ile karşılaştı.



İlk üç periyotta rakibinden 5 sayı fark yiyen milliler, son periyota 6-3 geride girdi. Farkın fazla olmasından dolayı son periyotu tamamlanamayan müsabakadan Slovenya, 6-3 galip gelerek üçüncülüğü elde etti.

Altın ve bronz madalya için yapılan müsabakalar sonucunda Rusya, hem kızlarda hem de erkeklerde altın madalyanın sahibi oldu.

Müsabakalar sonucu erkeklerde ilk üç sırayı Rusya, Hollanda ve Slovenya aldı. Kızlarda ise Rusya, Türkiye ve Polonya ilk üçü oluşturdu.



BAKAN KILIÇ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Rusya ile oynadığı final maçında 7-2 mağlup olarak gümüş madalya kazanan ve Türkiye'ye madalya sevinci yaşatan sporcuları tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017'de mücadele eden sporcularımızdan madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Snowboard paralel büyük slalomda bronz madalya kazanan Aydan Karakulak ve sürat pateni 1000 metre finalinde gümüş madalya elde eden Hazar Karagöl'ün ardından Curling Kız Milli Takımı'nın gümüş madalya alması bizleri gururlandırdı. Ülkemize madalya sevinci yaşatan sporcularımızı tebrik ediyorum. Curling Kız Milli Takımı'nın daha büyük başarılar elde edeceğine yürekten inanıyorum."