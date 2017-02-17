Buzda dans
Erzurum'da devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Türk sporcular başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Sürat Pateni Milli Takımı dün 3 bin metre karışık bayrak yarışında finale yükseldi. Sema Çirti, Kübra Uzun, Hazar Karagöl ve Fatih Özden'den oluşan ay-yıldızlı ekip, Rusya, Hollanda ve Polonya'ya karşı şampiyonluk mücadelesi verecek. Curlingte de Kız Milli Takımımız, Rusya'yı 6-4 yendi ve son 4'e adını yazdırdı. Milliler bugün saat 09.00'da Polonya ile karşılaşacak. Erkekler ise Slovenya'ya 4-2 mağlup olmasına rağmen yarı finale kalmayı başardı. Erkekler alp disiplini slalomda mücadele eden sporcumuz Berkin Usta ise 1.52.58'lik derecesiyle yarışı 20. tamamladı.
ERZURUM'DA SIFIR SORUN
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, EYOF'un sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Yabancı konukların organizasyondan memnun olduğunu belirten Azizoğlu, "Dünyada sayılı spor tesislerine sahibiz ve bundan gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki sorunsuz bir şekilde festivali tamamlayacağız" dedi.
EYOF'TA TARİH YAZIYORUZ
Türkiye'de son dönemde popülaritesi artan curlingte söz başkanın... Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, EYOF'ta iyi sonuçlar aldıklarını kaydedip, "Türkiye curling tarihi için çok büyük başarılar alıyoruz. Bu çocukların başarısı sayesinde curling çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.
ERZURUM'DA SIFIR SORUN
Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, EYOF'un sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Yabancı konukların organizasyondan memnun olduğunu belirten Azizoğlu, "Dünyada sayılı spor tesislerine sahibiz ve bundan gurur duyuyoruz. İnanıyorum ki sorunsuz bir şekilde festivali tamamlayacağız" dedi.
EYOF'TA TARİH YAZIYORUZ
Türkiye'de son dönemde popülaritesi artan curlingte söz başkanın... Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, EYOF'ta iyi sonuçlar aldıklarını kaydedip, "Türkiye curling tarihi için çok büyük başarılar alıyoruz. Bu çocukların başarısı sayesinde curling çok daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:37
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 6
Yorum
kartal büyük takim büyük oyun güzel galibiyet sana final ve sampiyonluk yakisir
- Advocaat'tan kadro dışı tehdidi
Toplam 28
Yorum
AKHİSARSPOR Paiabıyık olsaydı kesin yenerdi.
- Tosic'ten büyük hata
Toplam 2
Yorum
yok artık onunki hata değil talihsizlik uzaklaştırırken diğer oyuncunun ayağına çarptı top talihsiz bir an.
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