Günün en iyi derecesi Muhammed Ali’den
Erzurum'da devam eden 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Türk sporcular mücadelelerini son ana kadar bırakmıyor.
Organizasyonda yer alan sporcularımız arasında dün en iyi dereceyi erkekler kayakla atlamada 213.5 puan toplayıp 4. olan Muhammed Ali Bedir elde etti. Türk sporcuların diğer branşlarda aldığı dereceler şöyle: Erkekler biatlonda 7.5 kilometrede Okan Alalma 22.46.0'la 31, Adem Ataş 24.27.5'le 43, Hayri Yaşar 25.07.8 ile 48, Cihad Demir ise 25.15.8'le 49. Alp disiplini büyük slalomda Berkin Usta 2.17.56'lık derecesiyle 21, Kaan Şamgül, 2.19.29'la 24, Ayhan Aybaran Ocak 2.25.06 ile 33. oldu. Kayaklı koşu 10 kilometre serbestte Yusuf Emre Fırat 23.52.9'luk derecesiyle 23, Yusuf Keser 24.11.1'le 26, Hamit Tarık Aydın 24.30.4'le 29, Fırat Kurnaz ise 25.33.1'le 37. sırada yer aldı. Kızlar kayaklı koşu 7.5 kilometrede 20.42.7 ile Ayşenur Duman 9., biatlon 6 kilometrede Gülşah Ağa 19.44.2'lik derecesiyle 18, Bahar Sönmez 21.05.4'le 33, Büşra Çelebi 23.54.5'le 44, Nazlıcan Düzce ise 26.33.7'yle 46.'lıkta kaldı.
MİLLİLER NORVEÇ'E ŞANS TANIMADI
Erkek Milli Curling Takımı dün Norveç'e şans tanımadı. İlk maçında Rusya'ya 8-3 yenilen ay-yıldızlı ekibimiz, Norveç'i 6-4 mağlup etti. Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda, Rusya'ya 6-5 üstünlük sağladı.
AYDAN'DAN MUTLUSU YOK
EYOF 2017'de madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını alan Aydan Karakulak'tan mutlusu yok. Snowboard büyük slalomda 3.'lük kürsüsüne çıkan Aydan, "Türkiye'ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici. Antrenörlerimin ve federasyonun emekleri çok büyük. Verdikleri emeği ve güveni boşa çıkarmadım, madalyamı aldım" ifadelerini kullandı. İkinci gün sonunda Türkiye 1 bronzla 9. sırada yer aldı. Rusya ise ilk sırada.
BAŞKANDAN 42-0 YORUMU
Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, Milli Takım'ın Rusya'ya 42-0 yenilmesinin ardından sosyal medyadan yapılan yorumlara tepki gösterdi: "6 ayda EYOF'a hazırlandık. Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin Rusya'yla oynadığı maç, ilk uluslararası müsabakalarıydı."
MİLLİLER NORVEÇ'E ŞANS TANIMADI
Erkek Milli Curling Takımı dün Norveç'e şans tanımadı. İlk maçında Rusya'ya 8-3 yenilen ay-yıldızlı ekibimiz, Norveç'i 6-4 mağlup etti. Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda, Rusya'ya 6-5 üstünlük sağladı.
AYDAN'DAN MUTLUSU YOK
EYOF 2017'de madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını alan Aydan Karakulak'tan mutlusu yok. Snowboard büyük slalomda 3.'lük kürsüsüne çıkan Aydan, "Türkiye'ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici. Antrenörlerimin ve federasyonun emekleri çok büyük. Verdikleri emeği ve güveni boşa çıkarmadım, madalyamı aldım" ifadelerini kullandı. İkinci gün sonunda Türkiye 1 bronzla 9. sırada yer aldı. Rusya ise ilk sırada.
BAŞKANDAN 42-0 YORUMU
Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay, Milli Takım'ın Rusya'ya 42-0 yenilmesinin ardından sosyal medyadan yapılan yorumlara tepki gösterdi: "6 ayda EYOF'a hazırlandık. Oyuncular ilk kez bir araya geldi. Hepsinin Rusya'yla oynadığı maç, ilk uluslararası müsabakalarıydı."
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
Toplam 1
Yorum
Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 20
Yorum
erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
Toplam 67
Yorum
Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
Günün en iyi derecesi Muhammed Ali’den haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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