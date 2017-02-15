 Cumhurbaşkanı'nın eseri – Fotomaç – 15 Şubat 2017
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    15 Şubat 2017, Çarşamba
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    Cumhurbaşkanı'nın eseri

    Cumhurbaşkanı'nın eseri

    Ak Parti Milletvekili , Erzurum gerçeklerini açıkladı: “Erzurum, kış turizmi ve sporları alanında artık bir marka. Dünyanın en büyük 10 merkezinden biri. 2000’li yıllar öncesinde bu hayaldi. ’ın talimatlarıyla bu hayal gerçeğe dönüştü. Dadaşlar ona minnettar”

    AK Parti Erzurum Milletvekili , ve kentteki tesislerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. EYOF'un Erzurum ve Türkiye adına tarihi bir adım olduğunu belirten Aydemir, "Şehrimiz artık bir dünya adresi oldu. Erzurum, kış turizmi ve sporları alanında bir dünya markası. Bu da 2011 Winter Universiade'ı Erzurum'a taşıyan ve küresel ölçekte gıpta edilen kış spor yatırımlarının gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eseri" dedi.

    HAYALDİ GERÇEK OLDU
    2000'li yıllar öncesinde bu tesislerin hayal olduğunu vurgulayan Aydemir, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen devasa yatırımlarla bu hayal gerçeğe dönüştü. Dünyanın 10 büyük kış turizm ve spor kenti arasına giren Erzurum, bu alanda uluslararası düzeyde ikinci büyük organizasyona ev sahipliği yaparak küresel bir marka olmuştur. Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır" ifadelerini kullandı.
    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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