Cumhurbaşkanı'nın eseri
Ak Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum gerçeklerini açıkladı: “Erzurum, kış turizmi ve sporları alanında artık bir marka. Dünyanın en büyük 10 merkezinden biri. 2000’li yıllar öncesinde bu hayaldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla bu hayal gerçeğe dönüştü. Dadaşlar ona minnettar”
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, EYOF 2017 ve kentteki tesislerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. EYOF'un Erzurum ve Türkiye adına tarihi bir adım olduğunu belirten Aydemir, "Şehrimiz artık bir dünya adresi oldu. Erzurum, kış turizmi ve sporları alanında bir dünya markası. Bu da 2011 Winter Universiade'ı Erzurum'a taşıyan ve küresel ölçekte gıpta edilen kış spor yatırımlarının gerçekleşmesini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eseri" dedi.
HAYALDİ GERÇEK OLDU
2000'li yıllar öncesinde bu tesislerin hayal olduğunu vurgulayan Aydemir, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen devasa yatırımlarla bu hayal gerçeğe dönüştü. Dünyanın 10 büyük kış turizm ve spor kenti arasına giren Erzurum, bu alanda uluslararası düzeyde ikinci büyük organizasyona ev sahipliği yaparak küresel bir marka olmuştur. Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır" ifadelerini kullandı.
HAYALDİ GERÇEK OLDU
2000'li yıllar öncesinde bu tesislerin hayal olduğunu vurgulayan Aydemir, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen devasa yatırımlarla bu hayal gerçeğe dönüştü. Dünyanın 10 büyük kış turizm ve spor kenti arasına giren Erzurum, bu alanda uluslararası düzeyde ikinci büyük organizasyona ev sahipliği yaparak küresel bir marka olmuştur. Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettardır" ifadelerini kullandı.
- 15 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Babel'e var bize yok mu?
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Bence Oguzhan Su An daki performansla bence en fazla yillik 1.75 Milyon € eder
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
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erol ahlaksızlık gs ruhu.sende başkansan anasından emdiği sütü burnundan getircen.TFF müdahele et diycem.en rezil kurum.
- ''Advocaat sabrımızı taşırıyor!''
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Gercekler Advocaat gercekleri soyleyince elamanin zoruna gitmis ! millet hakemlerle nasil mac aldiginizi goruyor.. birakin bu ayaklari.
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