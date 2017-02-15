 Buz Hokeyi takımına destek verdi – Fotomaç – 15 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    15 Şubat 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Buz Hokeyi takımına destek verdi

    Buz Hokeyi takımına destek verdi

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali’nde snowboardda bronz madalya kazanan Aydan Karakulak ile Kayakla Atlama’da 4. olan Muhammed Ali Bedir’i tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, ilk maçında farklı mağlup olan Buz Hokeyi Takımı Kaptanı Hakan Berksalt’a ise moral verdi.

    Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde (EYOF) yarışan sporcularımızı telefonla arayarak, moral verdi. Bakan Çağatay Kılıç, EYOF 2017'de Snowboard Paralel Büyük Slalom yarışmalarında üçüncülük kürsüsüne çıkarak, ülkemize ilk madalyayı kazandıran Aydan Karakulak'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, Aydan Karakulak'ın ülkemize getirdiği madalya ile gururlandığını dile getirerek, Karakulak'ın spor kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade etti. Bakan Çağatay Kılıç, Kayakla Atlama branşında 4'üncü olarak, madalyayı kıl payı kaçıran Muhammed Ali Bedir'i de telefonla arayarak tebrik etti.

    Buz Hokeyi Takımı'na moral telefonu
    Bakan Çağatay Kılıç, ilk maçında Rusya'ya farklı mağlup olan Buz Hokeyi Takımı Kaptanı Hakan Berksalt'ı da telefonla aradı. Hakan Berksalt'tan, kendilerine yönelik eleştirilere kulaklarını tıkamalarını ve morallerini bozmamalarını isteyen Bakan Çağatay Kılıç, "Daha çok yeni bir takımsınız. Rakibiniz ise turnuvaya doğrudan katılma hakkına sahip olan Rusya. Dünyanın en iyi, en kuvvetli takımlarından biri" diyerek destek verdi.

    Sporda böyle sonuçların her zaman olabileceğini anlatan ve takıma olan inancının tam olduğunu dile getiren Bakan Çağatay Kılıç, "Önümüzdeki maçlara çıkacaksınız ve elinizden geleni yapacaksanız. Biz, millet olarak sizin arkanızdayız ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Siz takım olarak büyük bir cesaret örneği gösteriyorsunuz. Ben, şahsım ve ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
    haberin devamı

    1. 15 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:54
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Buz Hokeyi takımına destek verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.