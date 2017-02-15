Buz Hokeyi takımına destek verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Erzurum'da düzenlenen Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde (EYOF) yarışan sporcularımızı telefonla arayarak, moral verdi. Bakan Çağatay Kılıç, EYOF 2017'de Snowboard Paralel Büyük Slalom yarışmalarında üçüncülük kürsüsüne çıkarak, ülkemize ilk madalyayı kazandıran Aydan Karakulak'ı telefonla arayarak tebrik etti. Bakan Çağatay Kılıç, Aydan Karakulak'ın ülkemize getirdiği madalya ile gururlandığını dile getirerek, Karakulak'ın spor kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına yürekten inandığını ifade etti. Bakan Çağatay Kılıç, Kayakla Atlama branşında 4'üncü olarak, madalyayı kıl payı kaçıran Muhammed Ali Bedir'i de telefonla arayarak tebrik etti.Bakan Çağatay Kılıç, ilk maçında Rusya'ya farklı mağlup olan Buz Hokeyi Takımı Kaptanı Hakan Berksalt'ı da telefonla aradı. Hakan Berksalt'tan, kendilerine yönelik eleştirilere kulaklarını tıkamalarını ve morallerini bozmamalarını isteyen Bakan Çağatay Kılıç, "Daha çok yeni bir takımsınız. Rakibiniz ise turnuvaya doğrudan katılma hakkına sahip olan Rusya. Dünyanın en iyi, en kuvvetli takımlarından biri" diyerek destek verdi.Sporda böyle sonuçların her zaman olabileceğini anlatan ve takıma olan inancının tam olduğunu dile getiren Bakan Çağatay Kılıç, "Önümüzdeki maçlara çıkacaksınız ve elinizden geleni yapacaksanız. Biz, millet olarak sizin arkanızdayız ve sonuna kadar destekleyeceğiz. Siz takım olarak büyük bir cesaret örneği gösteriyorsunuz. Ben, şahsım ve ülkem adına sizlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.