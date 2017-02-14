Kocijancic’ten teşekkür
EOC Başkan Vekili Kocijancic, kısa bir sürede büyük bir organizasyon yapıldığını belirterek “Özverili tavrı için bakan Kılıç’ı kutluyorum” dedi.
Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkan Vekili Janez Kocijancic, EYOF 2017 organizasyonu nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etti. Kocijancic, Erzurum'un EYOF'a vaktinde hazırlanmasında, Bakan Kılıç'ın kararlılığının ve ortaya koyduğu güçlü iradenin büyük payı olduğunu belirtti. EYOF için yürütülen hazırlık döneminin başarılı geçtiğini ifade eden Kocijancic, "Bu kadar kısa bir sürede bu çapta bir organizasyonun hazırlıklarının tamamlanması ancak büyük ve öz verili çalışma ile mümkün olabilirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etmek isterim. Bakan Kılıç'ın olimpik organizasyonlara verdiği önem ve çabaları gönülden kutluyorum" dedi.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
Kocijancic’ten teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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