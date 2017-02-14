 Kocijancic’ten teşekkür – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Kocijancic’ten teşekkür

    Kocijancic’ten teşekkür

    EOC Başkan Vekili Kocijancic, kısa bir sürede büyük bir organizasyon yapıldığını belirterek “Özverili tavrı için bakan Kılıç’ı kutluyorum” dedi.

    Avrupa Olimpiyat Komiteleri Başkan Vekili , 2017 organizasyonu nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı 'a teşekkür etti. Kocijancic, Erzurum'un EYOF'a vaktinde hazırlanmasında, Bakan Kılıç'ın kararlılığının ve ortaya koyduğu güçlü iradenin büyük payı olduğunu belirtti. EYOF için yürütülen hazırlık döneminin başarılı geçtiğini ifade eden Kocijancic, "Bu kadar kısa bir sürede bu çapta bir organizasyonun hazırlıklarının tamamlanması ancak büyük ve öz verili çalışma ile mümkün olabilirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkür etmek isterim. Bakan Kılıç'ın olimpik organizasyonlara verdiği önem ve çabaları gönülden kutluyorum" dedi.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:28
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