EYOF’ta büyük heyecan
vrupa Olimpiyat Komitesince (EOC) Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) yarışmalar dün başladı.
Erzurum'da, 34 ülkeden 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen EYOF 2017, sabah saatlerinde alp disiplini, kar kayağı ve kayaklı koşuda, kız ve erkeklerde düzenlenen yarışmalarla start aldı. Müsabakaların açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Sporcuların başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlara vatandaşlar da ilgi gösterdi. Oyunları takip etmek için kayak merkezlerine giden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara destek verdi.
İLK MADALYA KARAKULAK'TAN
Öte yandan dünkü yarışlarda snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.
ARTİSTİK PATİNAJDA ALİNA ZAGİTOVA
Artistik patinaj kızlar kısa programında günün yıldızı Rus Alina Zagitova oldu. 21 sporcunun çıktığı pistte Zagitova, kusursuza yakın performansıyla jüriden 58.30 puan alarak ilk sıraya yerleşti
BUZDA DAĞILDIK: 42-0
Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde mücadele eden erkek buz hokeyi takımımız, Rusya'ya 42-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Kazım Karabekir spor kompleksinde oynanan müsabakanın ilk periyodu 15-0, ikinci periyodu 12-0 ve üçüncü periyodu da 15-0 sona erdi.
CURLİNG'DE NORVEÇ'İ YENDİK
EYOF 2017 kapsamında Erzurum Curling Arena'da yapılan kızlar curling grup müsabakaları ilk gününde Türkiye, Norveç'i 11-9 yendi. Grubun diğer maçında ise Rusya ve Polonya mücadele etti. Bu karşılaşma da Rusya'nın 7-6'lk üstünlüğü ile bitti.
İLK MADALYA KARAKULAK'TAN
Öte yandan dünkü yarışlarda snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.
ARTİSTİK PATİNAJDA ALİNA ZAGİTOVA
Artistik patinaj kızlar kısa programında günün yıldızı Rus Alina Zagitova oldu. 21 sporcunun çıktığı pistte Zagitova, kusursuza yakın performansıyla jüriden 58.30 puan alarak ilk sıraya yerleşti
BUZDA DAĞILDIK: 42-0
Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde mücadele eden erkek buz hokeyi takımımız, Rusya'ya 42-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Kazım Karabekir spor kompleksinde oynanan müsabakanın ilk periyodu 15-0, ikinci periyodu 12-0 ve üçüncü periyodu da 15-0 sona erdi.
CURLİNG'DE NORVEÇ'İ YENDİK
EYOF 2017 kapsamında Erzurum Curling Arena'da yapılan kızlar curling grup müsabakaları ilk gününde Türkiye, Norveç'i 11-9 yendi. Grubun diğer maçında ise Rusya ve Polonya mücadele etti. Bu karşılaşma da Rusya'nın 7-6'lk üstünlüğü ile bitti.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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