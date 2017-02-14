 EYOF’ta büyük heyecan – Fotomaç – 14 Şubat 2017 EYOF’ta büyük heyecan" /> EYOF’ta büyük heyecan" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    ’ta büyük heyecan

    EYOF’ta büyük heyecan

    vrupa Olimpiyat Komitesince (EOC) Erzurum'da düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde ( 2017) yarışmalar dün başladı.

    Erzurum'da, 34 ülkeden 675 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 2017, sabah saatlerinde alp disiplini, kar kayağı ve kayaklı koşuda, kız ve erkeklerde düzenlenen yarışmalarla start aldı. Müsabakaların açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Sporcuların başarılı olabilmek için kıyasıya mücadele ettiği yarışlara vatandaşlar da ilgi gösterdi. Oyunları takip etmek için kayak merkezlerine giden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara destek verdi.

    İLK MADALYA KARAKULAK'TAN
    Öte yandan dünkü yarışlarda snowboardda kızlar büyük slalom finalinde Türk sporcu Aydan Karakulak bronz madalya kazandı. Karakulak, EYOF'un kış organizasyonları bölümünde tarihte madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.

    ARTİSTİK PATİNAJDA ALİNA ZAGİTOVA
    Artistik patinaj kızlar kısa programında günün yıldızı Rus Alina Zagitova oldu. 21 sporcunun çıktığı pistte Zagitova, kusursuza yakın performansıyla jüriden 58.30 puan alarak ilk sıraya yerleşti

    BUZDA DAĞILDIK: 42-0
    Avrupa Olimpik Gençlik Kış Festivali'nde mücadele eden erkek buz hokeyi takımımız, Rusya'ya 42-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu. Kazım Karabekir spor kompleksinde oynanan müsabakanın ilk periyodu 15-0, ikinci periyodu 12-0 ve üçüncü periyodu da 15-0 sona erdi.

    CURLİNG'DE NORVEÇ'İ YENDİK
    EYOF 2017 kapsamında Erzurum Curling Arena'da yapılan kızlar curling grup müsabakaları ilk gününde Türkiye, Norveç'i 11-9 yendi. Grubun diğer maçında ise Rusya ve Polonya mücadele etti. Bu karşılaşma da Rusya'nın 7-6'lk üstünlüğü ile bitti.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:56
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