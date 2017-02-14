Çocuklar ayakta alkışlandı
TRT Erzurum THM Çocuk Korosu tarihi görevini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyor. Çocuk Korosu EYOF'ta İstiklal Marşımızı seslendirme görevini başarıyla yerine getirdi. İlk defa Uluslararası bir organizasyonda görev verilen Çocuk Korosu, Erzurumluları gururlandırdı. Vatandaşlar, İstiklal Marşını başarıyla seslendiren küçük dadaşları dakikalarca alkışladı.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Benim karakterimi kimse satın alamaz!''
Toplam 12
Yorum
ali Sen aziz başkan ın söylediğini inkar edemiyorsun. Kiviriyorsun guarejma
- Muhteşem Onur
Toplam 2
Yorum
ismail gerçekten harika kakite bir kumaş oldugu her halinden belli
- N’Doye’da büyük gelişim
Toplam 9
Yorum
ismail formu gerçekten yükseldi biraz daha iyi olursa sanki bir yıldız gibi sinyal veriyor
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