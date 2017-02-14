 Çocuklar ayakta alkışlandı – Fotomaç – 14 Şubat 2017
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    14 Şubat 2017, Salı
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    Çocuklar ayakta alkışlandı

    Çocuklar ayakta alkışlandı
    TRT Erzurum THM Çocuk Korosu tarihi görevini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyor. Çocuk Korosu 'ta İstiklal Marşımızı seslendirme görevini başarıyla yerine getirdi. İlk defa Uluslararası bir organizasyonda görev verilen Çocuk Korosu, Erzurumluları gururlandırdı. Vatandaşlar, İstiklal Marşını başarıyla seslendiren küçük dadaşları dakikalarca alkışladı.
    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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