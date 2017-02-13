EYOF'un kış organizasyonlarında madalya elde eden ilk Türk olan Aydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmada elde ettiği başarının çok onur ve gurur verici olduğunu söyledi.

Madalya aldığı için çok heyecanlandığını belirten Karakulak, "Türkiye'ye 13 sene sonra madalya getirmek heyecan verici. Burada tabi ki hocalarımın, antrenörlerimin ve federasyonumuzun emekleri çok büyük. Verdikleri emeği ve güveni boşa çıkarmadım, madalyamı aldım. Çok heyecanlıydım zaten. O an anlatılmaz çünkü gerçekten çok onur verici bir şey. Üçüncülüğü şaka falan zannediyordum ama gerçekten o kadar emek sarf ettim, o kadar yoruldum ki bunun sonunda emeğimin karşılığını aldım." ifadelerini kullandı.

Milli antrenörlerden Uğurhan Tuvanç da tarihte bir ilki başardıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduklarını anlatan Tuvanç, "Bu hedefe ulaştığımız için başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Aydan'ın emekleri boşa çıkmadı. Biz de bunun için elimizden geleni yaptık. Çok mutlu ve sevinçliyiz. Hedeflerimiz daha ileriye gitmek. Önce Dünya Kupası'nda yarışmasını sağlamak daha sonra da önümüze bakacağız." şeklinde konuştu.

Antrenör Yusuf Tangüzel ise Karakulak'ın ülkesine hem gurur hem de sevinç yaşattığına işaret ederek, "Biz her zaman hedefleri yüksek tutuyoruz. Birinci ve ikinci olmak isterdik ama yarın daha iyi yerlere geleceğimizi biliyorum. Belli branşlarda hedef tayin edilir. Umarım herkes bu hedefleri tutturur." değerlendirmesinde bulundu.