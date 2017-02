Türkiye iyi iş çıkardı

Avrupa Olimpiyat Komitesi'nden (EOC) Türkiye'ye övgü dolu sözler... Erzurum'un ev sahipliğindeki EYOF'un dün yapılan basın toplantısında konuşan EOC Başkanvekili Janez Kocijancic, "EYOF çok önemli bir organizasyon. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi gerçekten iyi iş çıkardı. Ben ikna oldum. Çünkü EYOF, gençler açısından ileride katılacakları oyunlar için büyük önem taşımakta. Bu nedenle bu organizasyonun çok etkili olacağını düşünüyorum. Bizim de bu yılki önemli organizasyonlarımızdan birisi. Türkiye kısa sürede çok güzel bir iş çıkardı" dedi.



Komitenin genel sekreteri Raffaele Pagnozzi, EYOF 2017 Erzurum'un tarihe geçeceğine vurgu yaparak, "İki gündür gördüklerimden sonra çok güzel bir organizasyon olacağını söyleyebilirim. Şundan eminim ki Erzurum en iyi EYOF organizasyonunu düzenleyecek ve tarihe geçecektir" diye konuştu. EYOF 2017 Koordinasyon Kurulu Başkanı Liney Halldorsdottir de, "Diğer konuşmacıların söylediği gibi bu organizasyona hazırlık rekor bir zamanda oldu. Normalde bu tür organizasyonlara hazırlanmak en az dört yıl sürer ama şu an sadece iki yıl oldu. Ve bunu söylemem gerekiyor ki oldukça iyi bir iş çıkardınız" açıklamasını yaptı.







MUHTEŞEM AÇILIŞ

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda dün akşam Olimpiyat Oyunları'nı aratmayacak bir açılış vardı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin (EYOF) açılış töreni şölene dönüştü. 34 ülkeden 675 sporcunun yer aldığı organizasyonda önce geçit töreni yapıldı. Daha sonra gerçekleştirilen sahne şovları ise geceye damga vurdu. Açılış töreninin ücretsiz olduğu 25 bin kapasiteli statta boş yer kalmadı.



'HER ŞEY YOLUNDA'

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, tüm ülke sporcularının Olimpiyat Köyü'ne sorunsuz bir şekilde geldiğini söyledi. 34 ülkeden 675'i sporcu olmak üzere bin 311 kişinin Erzurum'a geldiğini belirten Kocakaya, "Tesislerimizin tamamı hazır. Herhangi bir problemimiz yok. Bütün görevlilerimiz ve gönüllülerimiz olmak üzere katılımcıların çok güzel bir hafta geçirmesi için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Tüm katılımcıların buradan ülkelerine döndüklerinde birer Türkiye fahri konsolosu olacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



BAKAN KILIÇ'TAN ANLAMLI MESAJ

Erzurum'daki dev organizasyonun açılışına Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile birlikte katılan Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç önemli mesajlar verdi. "EYOF, Erzurum'dan barışa, dostluğa, kardeşliğe yapılan çağrıdır" diyen Kılıç, "Hepiniz Erzurum'a hoş geldiniz. EYOF'un açılışını coşkuyla gerçekleştiriyoruz. EYOF bugün huzur içerisinde Erzurum'da hayat bulmuştur" diye konuştu.