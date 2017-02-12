EYOF'a eksi 15 derecede renkli açılış

Avrupa'nın önemli kış sporları merkezlerinden biri olan Erzurum, uluslararası organizasyonlar künyesine bir yenisini daha ekledi. 2011'de başarıyla gerçekleştirilen ÜNİVERSİADE'den sonra Dadaşlar, bu kez Avrupa gençliğinin yarışacağı EYOF'a ev sahipliği yapıyor. Avrupa'nın dört bir yanından gelen gençler, bir hafta sürecek organizasyonun açılışına katıldı.







Sıfırın altında 15 derecede yapılan açılış törenini 5 bin kişi izledi. Açılış törenin yapıldığı Kazım Karabekir Stadyumu'nda olağanüstü güvenlik tedbiri alındı. Vatandaşlar Üniversite Kavşağı'nda üst araması yapıldıktan sonra belediyeye ait araçlarla stadyuma taşındı. Saat 17.00'de açılacağı ilan edilen kapıların önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bir polis helikopteri de sürekli havadan takip yaptı.

SOBAYI YAKIN

Hava karardıktan sonra sıcaklığın iyice düşmesi üzerine stadyumu dolduran az sayıda kişi, tribünlerin üzerinde bulunan ısıtıcıların yakılması için 'sobayı yakın' diye slogan attı. Sloganların ardından ısıtıcılar çalıştırıldı.

SPORCULARDAN RENKLİ GEÇİT

Tören, TRT Erzurum Radyosu'nun çocuk korosunun okuduğu İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra oyunlara katılan 34 ülkeden 650 sporcunun geçit töreni başladı. İtalya tek sporcu ile katılırken, 69 sporcuyla yarışacak olan Türk Milli Takımı seyircilerden büyük destek gördü. Geçit töreni bittikten sonra tribünlerdeki seyircilerin büyük bir bölümü programın bundan sonraki bölümünü izlemedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım EYOF için mesaj gönderdi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açılış töreninin ilk konuşmacısı oldu. Vali Seyfettin Azizoğlu, da konuşma yaparak sporculara hoşgeldin dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum'un her türlü imkana sahip bir spor kenti olduğunu söyledi. Konuşmasında sporu bir hekim ve siyasetçi olarak değerlendiren Bakan Akdağ, "Öncelikle sporun insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşam başta obezite olmak üzere birçok sağlık problemini beraberinde getiriyor. İnsanların erken yaşlarda sağlıklı beslenme ve hareketli hayat alışkanlığı gerekiyor. Dünyada giderek artan savaşlar ve güvenlik sorunları sporla iç içe süren bir hayat süren gençliğin önemli olduğunun farkındayım" diye konuştu.

KILIÇ: EYOF, BARIŞA VE DOSTLUĞA KARŞI YAPILAN ÇAĞRININ ADIDIR

Konuşmasında sporun dostluk ve kardeşlik olduğuna dikkat çeken Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise, EYOF'a katılan gençlerin adeta bir gökkuşağı gibi gönülleri renklendirdiklerini söyledi. Bakan Kılıç, şunları söyledi:

"Ortak sevinç ve heyecanlar artık insanlığa pençesini geçirmeye çalışan terör odaklarını zayıflatacaktır. EYOF, Erzurum'da barışa, dostluğu karşı yapılan çağrının adıdır. EYOF sporun getirdiği iyilik, hoşgörü ve samimiyetin ülkeler arasındaki adıdır. Ülkemizin imajını sarsmak adına gündemi bulandırmaya çalışanlar, burada huzur içinde gerçekleşen organizasyonu görünce kötü niyetlerinden utanç duyacaklardır. Kazanan onlar değil, sporun iyileştiren, güzelleştiren gücüne inanan tüm insanlık olmuştur."

EYOF Başkanvekili Janez Kocijancic'in konuşmasından sonra 13. EYOF start aldı.

OLİMPİYAT BAYRAĞI GÖNDERDE

Törende, 4 Türk sporcunun taşıdığı Olimpiyat bayrağı seyirciler tarafından ayakta karşılandı. Bayrak Olimpiyat marşı eşliğinde göndere çekildi. Olimpiyat meşelasinin yakılmasının ardından sporcular, antrenörler ve hakemler adına yemin töreni yapıldı. Tören dans gösterileri ve havai fişekle sona erdi.

2019'LA TAKAS EDİLDİ

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nin (EYOF), yaz edisyonu 2011 yılında Trabzon'da organize edilmişti. Kış edisyonu ise Türkiye'de ilk kez Erzurum'da düzenleniyor. 2019 yılında organizasyonu düzenleme hakkını kazanan Türkiye, hazırlıkları tamamlayamayan Bosna Hersek'le yapılan takas sonrası EYOF 2017'nin ev sahibi oldu. Bu değişimin ardından hazırlıklar bir yıl kadar bir süre içinde tamamlandı. 600'ü gönüllü olmak üzere yaklaşık 2 bin görevli, EYOF 2017'nin düzenlenmesi için yoğun ve detaylı bir çalışma gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'Yİ 69 SPORCU TEMSİL EDECEK

Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma potansiyeli bulunan genç sporcuların tecrübe kazanması açısından büyük önem taşıyan organizasyonda, Türkiye'yi 24 kız, 45 erkek olmak üzere toplam 69 sporcu temsil edecek. Müsabakalar, Alp Disiplini ve Kar Kayağı Palandöken Kayak Merkezi, Biatlon Kandilli Kayaklı Koşu Merkezi, Kayakla Atlama Kuleleri, Curling Salonu, Kazım Karabekir Spor Kompleksi Buz Hokeyi Salonu, Kısa Mesafe Sürat Pateni Pistive Buz Pateni Salonu'nda yapılacak.

OLYMPİC CHANNEL CANLI YAYIN YAPACAK

EYOF 2017 Erzurum'daki müsabakalar, organizasyonun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlayacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) resmi kanalı Olympic Channel da her gün yapacağı canlı yayınlarla organizasyonun heyecanını uluslararası platforma taşıyacak.