Tekvandoda şov

Avrupa Kulüpler ve Minikler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular tam 151 madalya kazandı. Türk tekvandocular, Antalya'da yapılan kulüpler şampiyonasında 26 altın, 25 gümüş ve 67 bronz elde ederken, miniklerde ise Türkiye 7 altın, 9 gümüş, 17 bronza ulaştı.