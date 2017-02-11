Tekvandoda şov
Avrupa Kulüpler ve Minikler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden Türk sporcular tam 151 madalya kazandı. Türk tekvandocular, Antalya'da yapılan kulüpler şampiyonasında 26 altın, 25 gümüş ve 67 bronz elde ederken, miniklerde ise Türkiye 7 altın, 9 gümüş, 17 bronza ulaştı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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Toplam 1
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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