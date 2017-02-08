İran’da geri sayım

İran'da 10 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yapılacak Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi bir sporcu temsil edecek. Organizasyonda uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık, ay-yıldız adına yarışacak. 26. seribaşı olacak sporcumuz, ilk turda Gürcü Salome Melia ile karşılaşacak.