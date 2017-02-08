İran’da geri sayım
İran'da 10 Şubat-5 Mart tarihleri arasında yapılacak Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi bir sporcu temsil edecek. Organizasyonda uluslararası usta (IM) Ekaterina Atalık, ay-yıldız adına yarışacak. 26. seribaşı olacak sporcumuz, ilk turda Gürcü Salome Melia ile karşılaşacak.
- 08 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:46
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Hakan Temür Van porsuk eliyle tombala çekiyo bakalım ne çıkar göreceğiz
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Beşiktaşlı erkekçe verdiği mücadeleyi takınır palavrayı tiyatroyu değil fark 9 puan Aziz bey şimdiden başının çaresine baksın
- 'Ayıp değil mi Oğuzhan'
Toplam 76
Yorum
Cesur yürek Allah bilir bu kadar rezil bir mücadeleye sevinirsiniz Beşiktaşlıerkekçe verdiği múcadeleyi takınır bunu böyle bilin bizde tiyatroya yer yok
İran’da geri sayım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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