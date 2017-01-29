 Futbolu solladı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Futbolu solladı

    Futbolu solladı

    Türkiye İş Bankası'nın ana sponsorluğunda atağa kalkan , planlı ve programlı çalışma ile lisanslı sporcu sayısını katlamaya devam ediyor.

    2005 yılında 30 bin lisanslı sporcusu bulunan TSF, İş Bankası Satranç Sınıfları sayesinde 2017'de lisanslı sporcu sayısını 728 bin 754'e yükseltti. Satranç Federasyonu böylece, 700 bin civarında lisanslı sporcusu bulunan Futbol Federasyonu'nu geride bırakmış oldu.

    ÜÇ BÜYÜK TAKIMA DAVET
    TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Türk satranç ailesi olarak zor günlerimizde birlikte hareket ederek 64 karede birleştik. Artık hedefimiz 1 milyon" derken İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen ise, Beşiktaş'ın ardından diğer kulüplerin de satranç takımı kurmasını beklediklerini söyledi. Sözen, "Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aramıza katılırsa satranç ülkesi olma yolunda önemli bir adım atmış oluruz" dedi.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:11
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