Hırvatistan'ın kadrosu açıklandı
Hırvatistan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, 2018 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off turunda Yunanistan ile oynayacakları iki maçın aday kadrosunu açıkladı.
Ante Cacic'in yerine geçici olarak göreve getirilen Dalic, düzenlediği basın toplantısında, kasım ayında oynayacakları maçların hazırlıklarına şimdiden başladıklarını belirterek, "Eğer kendi seviyemizde olursak, o zaman turu geçeriz." dedi.
Yunanistan'ın play-off turunda karşılaşabilecekleri en zorlu rakip olduğunu söyleyen Dalic, hücuma yönelik bir oyun oynatacağını vurguladı.
Sakatlıkları nedeniyle Vedran Corluka ve Mateo Kovacic gibi isimleri aday kadroya dahil edemeyen Dalic, sakatlıktan yeni dönen Marcelo Brozovic, Marko Pjaca ve Tin Jedvaj'ı iki hafta boyunca yakından takip edip karar vereceklerini aktardı.
2018 FIFA Dünya Kupası'na katılma mücadelesi veren iki takım 9 Kasım'da Hırvatistan'da, 12 Kasım'da ise Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Matej Mitrovic'in de yer aldığı Hırvatistan'ın 23 kişilik aday kadrosundaki isimler şöyle:
Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)
Defans: Domagoj Vida (Dinamo Kiev), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Matej Mitrovic (Besiktaş), Marin Leovac (PAOK), Zoran Nizic (Hajduk Split)
Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Napoli), Mario Pasalic (Spartak Moskova), Filip Bradaric (Rijeka), Nikola Vlasic (Everton)
Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:29
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Toplam 3
Yorum
eroğlu Burak gol haricinde hiç yok. Ona atılan her top duvar gibi geri geliyor. Topu kontrol etmeyi beceremiyor.
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G.Saraylı 2 yıldız F.Bahçe'nin soyunma odasını ziyaret etti
Toplam 1
Yorum
taraftar Boşverin Cüneytten KAREOGRAFİiYE gel KAREOGRAFİYE o stada yönetimden izinsiz pankart girer mi ?
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Ümit Karan'dan flaş Cüneyt Çakır paylaşımı!
Toplam 7
Yorum
gsli o yanindakine bisey derdim ama yayinlanmaz utanmaz allanmaz futbol ahlakindan yoksun
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